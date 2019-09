Plus de 500 coureurs au Raid Aventure Joannès

C'est une course d'une trentaine d'obstacles en forêt sur une distance de 5 km.

Cette année, l'événement affiche complet avec plus de 500 participants âgés de 10 ans et plus.

L'objectif est d'encourager les saines habitudes de vie, explique la directrice générale de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue (AFAT), Isabelle Boulianne.

Cette année, en nouveauté dans les départs de l'après-midi, on a aussi ouvert aux jeunes de 10 à 14 ans accompagnés de leurs parents parce que c'est une demande qu'on avait, dit-elle. Mais de façon générale, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de relever un défi personnel, de faire une activité physique et d'avoir beaucoup de plaisir en le faisant.

Isabelle Boulianne affirme que les femmes représentent plus de la moitié des participants à cette course.