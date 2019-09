Incendie à Sept-Îles : une disparition inquiète les autorités

Patrick Gwilliam confirme que toutes les hypothèses sont envisagées concernant la personne disparue.

On a une crainte que cette personne soit restée dans l’appartement, c’est une option qu’on ne peut pas négliger non plus. Des spécialistes de la Sûreté du Québec sont arrivés cette nuit. On va commencer la fouille des décombres pour vérifier cette hypothèse-là.

Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles