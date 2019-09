La famille de M. Martin a signalé la disparition du jeune homme le 30 mai dernier. Il a été vu la dernière fois près de la rue Water, à Miramichi, le 22 mai.

Brandon Martin mesure 1,85 m (6 pieds et 1 pouce) et pèse environ 170 livres. Il a les yeux bleus, les cheveux brun et des tatouages sur les bras ainsi que sur ses mains.

Il est aussi le père d'une fillette âgée de 18 mois.

Brandon Martin mesure 1,85 m (6 pieds et 1 pouce) et pèse environ 170 livres. Il a les yeux bleus, les cheveux brun et des tatouages sur les bras ainsi que sur ses mains. Photo : Facebook / Natacha Daigle

Une équipe de recherche et de sauvetage de Miramichi a patrouillé dans la ville et sur le bord de la rivière sans succès pour retrouver le jeune homme.

Selon le directeur de police adjoint, Brian Cummings, M. Martin était associé à différents groupes de personnes à Miramichi, dont certains sont impliqués dans le trafic de stupéfiants .

La police de Miramichi demande à toute personne ayant des informations à propos de cette disparition d'appeler le policier Andrew Vickers au 506-623-2007 ou le réseau Échec au crime (Crime Stoppers) au 1 800 222-8477.