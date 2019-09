FME : Alaclair Ensemble, Marie-Pierre Arthur et une nuit électro à saveur abitibienne

FouKi, Alaclair Ensemble et Koriass étaient sur la scène extérieure sur la 7e rue à Rouyn-Noranda.

Il y a un petit sentiment d'appartenance à cause de notre bon boy Steve [Jolin alias Anodajay] de l'étiquette 7e Ciel KenLo Craqnuques

L'Abitibi est clairement un épicentre du rap au Bas-Canada, clairement. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. [C'est un] passage obligé dans la grande tournée bas-canadienne annuelle de venir payer nos respects à la région , a mentionné Eman plus tôt dans la journée.

Malgré l'absence de Maybe Watson, Alaclair Ensemble a offert un spectacle éclaté. Les membres ont fait danser et chanter la foule lors de la pièce « Ça que c'tait ». Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Dans le très très bon sens du terme, c'est comme le Far West bas-canadien ici. Il y a une saveur qu'on peut juste retrouver ici au bout de la [route] 117 , ajoute Robert Nelson.

C'est parmi une de nos premières expériences de la tournée loin de la maison pour tous, je pense. Moi aussi, les liens avec le basket dans la région sont très forts, j'ai eu des amis depuis le Cégep et des coachs, plusieurs liens ici. Le FME c'est toujours un bon vibe , indique Eman.

Les festivaliers se sont entassés près des voitures stationnées pour profiter du spectacle de Cour À Scrap. Photo : Courtoisie: Yannick Lapierre

Après la dernière chanson de Koriass, un stationnement tout près de la 7e rue s'est rempli de personnes. Le groupe Cour À Scrap les attendait. Un groupe de musique de Rouyn-Noranda qui reçoit d'ailleurs souvent des appels pour des pièces d'autos.

Dans les restaurants

Plus tôt dans la journée, les tables des restaurants du centre-ville de Rouyn-Noranda se sont remplies.

Simon Kearney en prestation au restaurant Le Cachottier. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les festivaliers ont repris des forces en profitant des scènes aménagées près d'eux pour combiner musique et nourriture.

Le Groove accueillait samedi le groupe The Flamingos Pink. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Après leur prestation déchaînée, The Flamingo Pink a donné rendez-vous à nouveau aux amateurs plus tard dans la soirée.

Marie-Pierre Arthur

À Noranda, le Garage Rheault à Noranda a été complètement transformé. Les voitures et les outils ont laissé place à une petite scène.

Marie-Pierre Arthur a donné un spectacle intime sur une scène aménagée dans le Garage Rheault sur l'avenue Murdoch. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Ceux qui sont arrivés à l'avance pour avoir une des rares places à l'intérieur ont pu voir la performance intime de Marie-Pierre Arthur.

Le Garage Rheault a complètement été transformé en salle de spectacle pour le FME. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Les autres ont pu entendre sans toutefois bien voir ce qu'il se passait à l'intérieur.

La nuit électro

La Scène Paramount a accueilli samedi les DJs du collectif AbiTek Soundsystem. Un collectif qui existe depuis 14 ans et qui regroupe des artistes du Québec.

C'était la première fois que Folie Furieuse faisait partie de la programmation officielle du FME, mais ce n'était pas sa première participation.

Olivier Gauthier, alias Folie Furieuse, quelques heures avant la nuit électro. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

C'était vraiment en mode OFF FME. Il y a eu plusieurs implications et il y a tout le temps plein de trucs. Il y a des gens qui organisent des épluchettes de blé d'Inde, j'ai entendu des gens qui donnaient des hot-dogs sur leur terrain. Le festival c'est aussi tout ce qu'il y a autour. [...] On participait dans les stationnements et dans les cours d'amis qui nous prêtaient leurs cours pour faire des Garden-partys si tu veux et ça a été tellement populaire que cette année on nous [collectif AbiTek Soundsystem] offre de programmer la nuit électro , explique en riant Olivier Gauthier, alias Folie Furieuse.

Pour l'occasion, le collectif a invité Harry Potar de Toulouse. Le DJ est influencé par la techno, le punk, le métal, autant que le hip-hop.

Des dizaines de personnes ont dansé jusqu'aux petites heures du matin.