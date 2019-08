Des Winnipégois marchent pour la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses

Le rassemblement, nommé Drop the Needle, Pick up the Pace (Laisse tomber la seringue, suis le rythme) vise notamment à faire mémoire de ceux qui sont morts de surdose.

Parmi les marcheurs, Barb Ashley se souviendra de son fils, Robert, décédé d’une surdose en janvier 2018, à l’âge de 26 ans.

« C’est horrible de perdre son enfant, peu importe comment », déplore-t-elle. « C’est important de marcher, parce que ça nous force à en parler, à réaliser que les problèmes liés à l’abus de substances existe et qu’on ne doit pas avoir honte. »

La marche de 5 kilomètres doit commencer à La Fourche à 19 h 45. L’inscription des participants commence à 18h.

« La Journée internationale de la sensibilisation aux surdoses est le bon moment pour se rappeler et pour agir », souligne l’organisateur de la marche, Chadd Cawson, dont la soeur est morte d’une surdose.

« Si [avec cette marche] on peut aider à sauver une vie, elle ne sera pas morte en vain », croit-il.

Une première année entraîne la seconde

En voyant le nombre de personnes présentes lors de la première marche, l’an dernier, Chadd Cawson a décidé d’en organiser une seconde.