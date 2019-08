Les hebdomadaires de l’Estrie aussi touchés par la crise des médias

La commission parlementaire sur l'avenir des médias qui s'est achevée vendredi, à Québec, tente d’ailleurs de mieux comprendre le problème et de proposer des pistes de solution pour assurer la survie de ces médias d’information.

Avec 120 journaux et 5 millions de lecteurs chaque semaine, les hebdomadaires régionaux génèrent 900 emplois directs, partout dans la province, selon les chiffres d’Hebdos Québec.

La crise qui les afflige ne date pas d’hier. En cause, notamment, on compteles grandes entreprises américaines Google, Apple, Facebook et Amazon, qui draineraient la majorité des revenus publicitaires.

Mais il y a aussi la décision de Québec de ne plus contraindre les municipalités à publier les avis publics dans les pages des journaux qui aurait fait mal aux hebdos.

C'est très important pour la démocratie d'avoir une source d'information indépendante. Et quand je parle d'information, je parle de journalisme. De l'information, on en trouve plein sur Internet. Marc Noël Ouellette, directeur général d'Ici Médias

Les institutions peuvent maintenant rendre disponibles facilement des informations pour le public sur le web. Toutefois, selon lui, le travail du journaliste qui met en contexte et analyse ces informations demeure essentiel pour la démocratie.

Appuis locaux

Pour certains médias, la solution a été de se concentrer sur l'appui des entreprises locales. Cette solution permet à L'Express de Drummondville de continuer ses activités.

La problématique de la crise des médias n'est pas nécessairement avec les annonceurs locaux en tant que tels. C'est une situation qui est avec les grands annonceurs, les annonceurs institutionnels. Dave Beaunoyer, président et éditeur du journal L'Express de Drummondville

Dave Beaunoyer affirme néanmoins que les annonceurs institutionnels de Drummondville n’ont pas pour autant boudé ses médias, ce qui lui donne un fier coup de main.

Il croit néanmoins que la Commission parlementaire sur l'avenir des médias ne suffira pas à changer le contexte difficile dans lequel évoluent les médias québécois en ce moment.

D’ailleurs, à la mi-septembre, la commission se déplacera à Matane et à Rouyn-Noranda pour entendre les représentants d’hebdos, de radios et de télévisions communautaires en région.

Avec les informations de John Naïs