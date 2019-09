Développement régional : le Kamouraska mise sur les champignons forestiers

Plus de 90 millions de dollars : ce sont les revenus annuels engendrés par les champignons forestiers dans la région de Castille-et-León, en Espagne. Un exemple qui illustre le potentiel économique de cette filière, calcule Pascale Malenfant, chargée de projet au mycodéveloppement au Kamouraska.

Au Kamouraska, on mise sur cette niche économique depuis maintenant près de 10 ans.

Ça vient créer un lien entre la zone littorale, qui est touristique et développée, et la zone forestière, qui était dévitalisée , explique Mme Malenfant.

Si la région n’est pas plus riche en champignons qu'ailleurs au Québec, c’est la volonté politique régionale qui a engendré un certain virage vers l’économie du champignon.

Divers champignons comestibles sont présents dans les forêts du Kamouraska, comme les chanterelles, les morilles et la dermatose des russules. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des acteurs mobilisés

La volonté de développer ce créneau vient de la région , observe Félix Primeau-Bureau, technicien en agroenvironnement à Biopterre. Ce dernier explique que les forêts contiennent non seulement du bois, mais aussi des produits non ligneux comme les champignons, lesquels ne reposent pas sur la coupe de bois mais plutôt sur la protection des forêts.

On a une concertation d’acteurs forts comme Biopterre, mais aussi une vraie concertation, on s’est assis autour de la table pour dire : "on fait ça nous autres, et on fait ça tous ensemble" , ajoute Mme Malenfant, qui calcule qu’environ 70 personnes et entreprises sont impliquées à l’échelle régionale dans cette filière.

Ces acteurs se réunissent notamment pour les activités du Festival des champignons forestiers, où sont proposés des activités de découvertes, un banquet gastronomique, et des ateliers comme la coloration textile avec les champignons.

Pendant certaines périodes, des champignons forestiers se retrouvent même au menu de certains restaurants de la région, comme le Café-Bistro Côté Est, et de façon saisonnière sur les tablettes de magasins.

Le Kamouraska tente de valoriser les champignons forestiers comestibles pour le développement de son industrie touristique. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

À La Pocatière, le Centre de développement des bioproduits Biopterre développe notamment des mycotechnologies, que ce soit en agriculture ou le développement de biomatériaux à base de champignons.

À la pourvoirie des Trois Lacs, à Saint-Bruno-de-Kamouraska, on propose des visites guidées pour la cueillette des champignons depuis plusieurs années.

Le Kamouraska est toutefois encore loin d’égaler le succès espagnol. Mais la région met les bouchées doubles pour développer sa filière.

Plein cap vers la mycologie

C’est de voir comment intégrer ça dans une offre plus structurée et plus consolidée du niveau régional, de quelle façon on intègre ça dans une philosophie du développement du territoire , résume Maryse Héneault Tessier, responsable du développement à la pourvoirie des Trois Lacs, en parlant des défis de la région.

Après des années d’achalandage fluctuant, la pourvoirie a décidé de changer sa formule cet été pour accueillir davantage de visiteurs.

Les visites guidées visent davantage à initier les visiteurs aux champignons, plutôt que de remplir des paniers. Elle met également des vitrines de culture des champignons à la disposition d’éventuels producteurs.

La collecte de produits non ligneux comme les champignons peut inciter au maintien du couvert boisé. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

À la Municipalité, le poste de chargée de projet au mycodéveloppement, occupé par Pascale Malenfant, a été créé il y a quelques mois seulement. L'objectif est d’optimiser les pratiques et de mieux arrimer les efforts entre les différents acteurs pour le développement de la filière. Il faut aussi mettre à jour certains éléments, comme le dépliant sur le mycotourisme.

Au niveau régional, on tente d’évaluer les pratiques pour les améliorer. Un projet d’étude mené conjointement par le Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable (CIRADD) et le Cégep de la Gaspésie et des Îles vise à faire un portrait de la filière.

L’an dernier, une délégation de plusieurs personnes du Kamouraska s’est rendue en Espagne pour étudier le savoir-faire sur le vieux continent. Tourisme Kamouraska faisait également partie du premier sommet sur le mycotourisme, qui a eu lieu en février à Trois-Rivières.

De son côté, Biopterre a mis sur pied un Regroupement pour l’innovation fongique (RIF) en juillet. Le but est de développer et d’intégrer des mycotechnologies à des produits et des procédés industriels, comme la biodégradation des polluants. Le Kamouraska pourrait ainsi devenir un pôle d’innovation dans ce domaine au pays.

Les champignons forestiers pourraient être amenés, dans un avenir rapproché, à prendre de plus en plus de place dans le porte-feuille de la région.