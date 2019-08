Quand le BMX devient une histoire de famille

Pierre-Alexandre Nadeau, Andrée-Anne Richer et leurs trois garçons, Charles-Émile, 8 ans, Jean-Thomas, 7 ans, et Luc-Olivier, 5 ans, ont tous pris part à la compétition de BMX qui était organisée samedi, à Milton.

Depuis maintenant deux ans, la famille Nadeau s'entraîne avec le club de BMX de Cornwall et sillonne la province pour se mesurer à d'autres mordus de ce sport extrême.

On compétitionne tous l'un contre l'autre, mais avant et après la course, les gens partagent tout, les enfants jouent avec tout le monde des différents clubs , explique Pierre-Alexandre Nadeau, estimant que le sport est une bonne façon pour ses enfants de faire des rencontres.

Ce qu'on trouvait spécial avec le sport, c'est que tout le monde peut participer ensemble et avoir du plaisir. Pierre-Alexandre Nadeau,

J'ai découvert le BMX grâce à mon garçon de 7 ans, je crois qu'il a découvert le BMX aux Olympiques, et puis il m'a dit "Maman, c'est ça que je veux faire. Et depuis, on est rendu 5 dans la famille, on fait tous du BMX , raconte Andrée-Anne Richer.

Andrée-Anne Richer est fière de ses enfants sur la piste. Photo : Radio-Canada

Les parents expliquent que la discipline est très technique. Souvent quand on tombe, ça ne pardonne pas , raconte Pierre-Alexandre Nadeau.

Il y a toujours un peu de crainte, surtout quand il y a huit enfants ensemble et qu'ils aiment aller très très vite et se pousser. Mais, ce que j'aime le plus, c'est qu'ils s'amusent et ça leur donne de la confiance en soi , confie la maman.

Un sport qui gagne en popularité

Avec la vitesse et les sauts, les compétitions peuvent être spectaculaires. C'est un vraiment beau spectacle, tu vois les spectateurs qui adorent ça , se réjouie Daniel Drouin, président du Cornwall BMX Club.

C'est un sport qui grandit en Ontario. Daniel Drouin, président du Cornwall BMX Club.