Les commerçants de la rue Principale de Magog écopent pendant les travaux

Les commerces demeurent accessibles, mais moins fréquentés qu'à l'habitude. La Pizzeria Orford, par exemple, se trouve au coeur des travaux près de la rue Sherbrooke.

C'est sûr que c'est pas les chiffres comme l'année passée... Vous allez parler avec tous les commerçants du centre-ville, c'est comme ça. C'est difficile pour tout le monde Claude Lacroix, copropriétaire de la Pizzeria Orford

La rue Principale de Magog est en réfection. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de la boutique Cuir Eleganzo et de la Mercerie Lacroix de Magog. Leurs propriétaires respectifs affirment connaître une importante baisse d’achalandage.

Le mois de juillet, je n'ai jamais vécu en 20 ans en tant que propriétaire une saison aussi difficile. Simon Lacroix, propriétaire de la Mercerie Lacroix

Le chantier progresse

Les commerçants disent toutefois avoir perdu peu de clients réguliers. C’est le cas du coiffeur Dollard Dubé qui reçoit beaucoup de questions au sujet des travaux.

Les gens m'appellent et me demandent en même temps : Est-ce que ça passe? Où est-ce qu'on se stationne? relate-t-il.

Les travaux progressent sur la rue Principale à Magog. Photo : Radio-Canada

La moitié de la rue Principale reprend vie, maintenant que les travaux ont avancé. Le propriétaire de la Mercerie Lacroix, Simon Lacroix, a hâte de tourner la page.

On est content parce qu'on a vécu ce qu’eux à l'autre bout vivent actuellement. On sait dans quoi ils se sont embarqués, mais on va enfin tourner la page la semaine prochaine, on va avoir un beau pavé devant chez moi , affirme Simon Lacroix.

Le commerçant Luigi Sciosio, lui, s’accroche à l’allure nouvelle que prendra bientôt la rue Principale, au terme des travaux. Pour être beau, il faut souffrir un peu , dit-il avec philosophie.

Fête des vendanges

La Fête des vendanges de Magog-Orford, qui se déroule du 31 août au 2 septembre ainsi que les 7 et 8 septembre, pourrait bien amener une bouffée d’air frais aux commerçants qui tentent de survivre à cet été difficile.

L’événement amène beaucoup de touristes à Magog et le président de la Fête des vendanges, Jean-Paul Scieur, espère que la fermeture de la rue Principale ne nuira pas à l'achalandage.

À date, on a beaucoup de gens au rendez-vous. À date, ça va bien. Jean-Paul Scieur, président de la Fête des vendanges de Magog-Orford

Les organisateurs rappellent qu’il n’y a pas de travaux sur la route dans le secteur où se déroule la Fête des vendanges. Un transport par navette est également offert aux visiteurs qui pourraient en avoir besoin.

Avec les informations de Jean Arel