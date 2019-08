Le festival Mural de Montréal débarque à Toronto

Fort de son succès à Montréal depuis 2013, le Festival international d'art public Mural se transporte à Toronto pour la première fois. L'événement met en vedette des muralistes venus du monde entier et propose des expositions, des installations d'arts et des spectacles de musiques au Stackt Market à Toronto.

L’artiste sculpteure Laurence Vallières dont les œuvres l’ont menée dans plusieurs villes du Canada, mais aussi en Corée du Sud, aux États-Unis, ou encore en Italie, a participé au festival.

Artiste céramiste de formation, elle explique avoir utilisé des pancartes électorales pour réaliser son œuvre, un lapin.

La céramique, c’était mon premier amour, mais il y a une limite en taille qu’on peut atteindre en céramique — il faut que ça rentre dans un four — et je voulais faire une œuvre monumentale , explique-t-elle.

L’artiste utilise pour ses œuvres du carton recyclé. Utiliser ce qu’on a autour de nous, c’est ça que je fais avec mes œuvres, il faut faire preuve de créativité avec ce qui a autour de nous.

L’artiste confie qu’elle se plaît à représenter des animaux. Je trouve qu’ils sont plus humains que les humains. Je leur donne des expressions, des attitudes, et je les trouve plus touchants que si je représentais autre chose.

Le directeur de création du festival Mural, Yan Corbeau, explique que le festival permet notamment aux visiteurs de discuter avec les artistes.

Ça nous permet à nous en célébrant cette création-là de la démocratiser un peu, que les gens puissent rencontrer les artistes, créer un dialogue, une forme d'art qui revendique des sujets. C'est une plateforme super intéressante qu'on a créée avec Mural , a-t-il déclaré.

Le festival Mural a lieu du 30 août au 1er septembre à Toronto.

Haute de quatre mètres de haut, et tout en rose, la sculpture de Laurence Vallières ne manque pas d'attirer le regard des passants.