Des milliers de personnes assistent au défilé de la Fierté à Moncton

Les membres de la communauté LGBTQ et leurs alliés des Maritimes se sont donné rendez-vous à Moncton, samedi, pour célébrer le jour du défilé de la semaine annuelle de la Fierté.

Le centre-ville était haut en couleur samedi. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

La tradition s'est poursuivie, mettant en vedette des gens de tous les âges et toutes les couleurs, rassemblés au nom de la fierté et de la justice.

On est vos enseignants, on travaille à l'épicerie, on conduit vos autobus. On est dans vos vies, veut, veut pas , crie Zivi Richard, présidente de Rivière de la Fierté.

On n'est pas des monstres. On veut juste aimer qui on veut, on veut juste exister Zivi Richard, présidente de Rivière de la Fierté

Zivi Richard, présidente de Rivière de la Fierté, était fière de voir les gens déambuler les rues de Moncton, samedi. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

La communauté célèbre cette année les 20 ans de la semaine de la Fierté à Moncton, mais même si deux décennies se sont écoulées depuis, Zivi Richard assure que leurs droits sont toujours opprimés aujourd'hui.

Des gens de tous les âges étaient prenaient part au défilé. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Une question qui les affecte particulièrement est celle des thérapies de conversion, pratiques toujours courantes en ce jour.

On ne comprend pas pourquoi les thérapies de conversion ça existe encore au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment dégueulasse. Je pense que c'est primordial d'arrêter ça, ça blesse les jeunes, ça blesse nos communautés , affirme Mme Richard.

Ils sont des milliers à s'être déplacés pour assister au défilé de la Fierté, samedi, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Les gens présents samedi pensent comme elle.

Martin Melanson, représentant LGBTQ en Atlantique, avoue ne pas comprendre pourquoi de telles approches sont toujours utilisées aujourd'hui.

D'aller contre qu'est-ce qu'ils veulent. L'amour c'est l'amour, puis ils ne devraient jamais offrir des programmes ça. Je trouve ça horrible , dit-il.

Des déguisements aussi colorés les uns que les autres ont été créés pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

La balle est dans le camp des élus

Pour améliorer leur sort, la communauté LGBTQ mise sur le pouvoir des élus.

Ginette Petitpas-Taylor, députée Moncton-Riverview-Dieppe et ministre de la Santé du Canada, était présente samedi au défilé. La question des thérapies de conversion est inquiétante, dit-elle.

Ginette Petitpas-Taylor ne croit pas aux thérapies de conversion. Photo : Radio-Canada / Serge Clavet

C'est une situation qui nous préoccupe vraiment et on encourage les provinces et territoires d'arrêter ce genre d'intervention , affirme la ministre.

Un projet de loi pour une interdiction totale est sur la table à dessin des députés du Parti vert provincal, mais pour qu'il soit éventuellement adopté, les autres partis devront se rallier à la cause.

Ce qui n'est pas gagné d'avance.

Nous allons prendre une décision officielle après avoir consulté le caucus , indique Kevin Vickers, chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick.

Bien qu'ils mettent leurs espoirs entre les mains des élus, les représentants de la communauté LGBTQ se sont dits attristés de voir que le premier ministre Blaine Higgs n'a pas pris part aux festivités.

Ils ont été des milliers a assister à la parade de la Fierté. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Des pratiques dénoncées

Les thérapies de conversions sont très contestées, tant au Nouveau-Brunswick qu'au Canada.

Les thérapies de conversion ou thérapies de réorientation sexuelle sont des interventions psychologiques ou spirituelles censées changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne, que ce soit par le biais d'une psychothérapie, de médicaments ou d'une combinaison des deux.

Ils ont été plusieurs organismes à demander cette année au premier ministre canadien d'interdire l'application de ces méthodes au pays, mais la cause n'a toujours pas été gagnée.

Le gouvernement Trudeau juge qu'il ne peut interdire les thérapies de conversion, bien qu'elles soient « immorales, douloureuses, et qu'elles ne reflètent pas les valeurs de notre gouvernement ou des Canadiens ».

C'est la réponse qu'il a apportée à une pétition lancée à l'automne 2018 qui demandait au fédéral de bannir les thérapies de conversion, en particulier lorsque des mineurs sont concernés.

En Nouvelle-Écosse, depuis septembre 2018, les thérapies de conversion sont illégales pour toute personne de moins de 19 ans et, pour les adultes, elles ne sont pas assurables.

Avec les renseignements de Marielle Guimond et de CBC