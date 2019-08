Dix ans pour Vélo Cité Rouyn-Noranda

Vélo Cité a été créé pour mettre, gratuitement, des vélos à la disposition des citoyens.

Il a depuis diversifié ses services avec la location de canots, de kayaks et de pédalos en été, puis le prêt gratuit de raquettes et de patins en hiver.

Plus de 41 000 personnes ont déjà utilisé ses services, estime l'organisme sans but lucratif (OSBL).

Les débuts ont toutefois été quelque peu difficiles, reconnait le vice-président de Vélo-Cité, François Labbé.

Au tout début, c'était difficile de convaincre plusieurs personnes pour la simple raison que c'est un OSBL et que c'est gratuit. François Labbé, vice-président de Vélo-Cité

Les gens s'imaginaient que ça ne fonctionnerait pas d'avoir un service gratuit dans une ville aussi petite que Rouyn-Noranda, dit-il. Mais rapidement, ça n'a pas été très très long, après deux ou trois années d'activité, ça fonctionne bien, le financement est au rendez-vous.

François Labbé se réjouit de l'engouement que suscite le vélo en ville, avec le développement d'un réseau de pistes cyclables à Rouyn-Noranda.

Il ajoute que d'autres projets pourraient également voir le jour pour encourager les modes de transport alternatifs.