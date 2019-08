Aperçu de la nouvelle prison pour femmes des T.N.-O.

La nouvelle section pour femmes du Complexe correctionnel de Fort Smith dans les Territoires du Nord-Ouest accueillera les détenues à compter de la mi-octobre, le temps que prennent place les séances de sécurité et de formation.

La construction de la nouvelle section pour femmes du Complexe correctionnel de sécurité minimum à moyenne a coûté 23.6 millions de dollars.

L'immeuble en remplacera deux plus petits construits en 1960 et rénovés en 1991 pour y accueillir des détenues. Ils ont dépassé leur durée de vie utile et doivent être remplacés , déclare le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par voie de communiqué.

Les anciens édifices ont entre autres des problèmes de moisissure et n'ont pas de clôtures, de systèmes de gicleurs, ou de serrures.

La nouvelle section permet d'offrir le même niveau de services aux femmes que ce qui est déjà offert aux hommes.

Elle offrira aux prisonnières un accès au soutien familial qui les aidera dans leur processus de guérison tout en favorisant leur réintégration dans leur communauté. Ces secteurs sûrs et sécurisés serviront à réaliser le travail holistique nécessaire (éducation, formation, counseling et soutien spirituel culturellement approprié). Cette nouvelle section comprendra également un espace de vie commune pour les nourrissons et leur mère incarcérée , souligne le gouvernement territorial.

Cette salle de cérémonie est équipée d'un système de ventilation afin de permettre aux détenues de tenir des cérémonies de purification. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

En plus de la modernisation de notre cadre législatif, cette modernisation de la section des femmes du Complexe correctionnel de Fort Smith permet de s’assurer que les femmes aient un meilleur accès aux programmes élaborés dans le Nord et adaptés à cette région. La possibilité de rester proche de sa famille a une valeur inestimable pour le processus de guérison. Louis Sebert, ministre de la Justice des Territoires du Nord-Ouest

La nouvelle section comprend 23 lits pour les femmes adultes et pourra être agrandie.

En gardant les délinquantes dans le Nord, on leur permet de rester proches de leur famille. De plus, cela permet de limiter les liens avec les détenues du Sud souvent liées aux gangs, à la drogue et au crime organisé , souligne aussi le gouvernement territorial dans son communiqué.

Avec les informations de Kate Kyle