Le chef du NPD Jagmeet Singh tentera de défendre son siège de Burnaby-Sud

La candidature de M. Singh a été confirmée vendredi soir.

Entouré de membres de sa famille, de militants néo-démocrates et de partisans, M. Singh a déclaré que la prochaine campagne permettra de démontrer de quel bord se situent les partis fédéraux .

Les riches et grandes entreprises veulent que les conservateurs et les libéraux continuent de travailler pour elles, sur le dos des Canadiens et Canadiennes , a ajouté M. Singh.

Le programme néo-démocrate intitulé : La Vision du NPD : des résultats pour vous! propose notamment d'augmenter les impôts des multimillionnaires et d'éliminer les échappatoires fiscales.

Il promet de réinvestir dans les services publics et d'établir un régime universel d'assurance-médicaments.

Le parti s'est aussi déjà engagé à construire plus de logements et à plafonner les coûts des téléphones cellulaires et de l'accès à Internet.

M. Singh avait été député de Burnaby-Sud lors d'une élection partielle en février. Il avait alors obtenu 38,9 % des suffrages exprimés, devançant le libéral Richard Lee par près de 13 points de pourcentage.