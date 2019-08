La Nation huronne-wendat est l'hôte de l'événement KWE!

L'idée derrière cette fête est de faire découvrir au public les dix Premières Nations du Québec en plus de celle des Inuit.

En cette deuxième journée d'activités, une marche rassemblant environ 200 personnes s'est mise en branle dès 11 heures samedi matin. Intitulée le Chemin des mille rêves, cette marche, qui longeait les Plaines d'Abraham, était organisée par le Dr. Stanley Vollant.

Cette marche est symbolique. Autochtones et non autochtones peuvent marcher ensemble et apprendre à se connaître pour bâtir un meilleur pays pour nos enfants

Dr Stanley Vollant