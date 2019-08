Coup d’envoi de la 26e Fête des vendanges de Magog

Les spiritueux québécois sont de plus en plus tendance et connus dans la province, on s’est dit qu’on allait faire connaître ça aux gens du coin [...] donc on a développé un pavillon des spiritueux où on retrouve des exposants qui nous font déguster des spiritueux québécois comme de la vodka, du gin, de la crème de menthe , a lancé d’emblée la directrice générale de l’évènement, Myriam Boily.

Les festivaliers peuvent découvrir les boissons alcoolisées de près de 150 exposants rassemblés dans trois pavillons. Des spectacles et des ateliers culinaires complètent les festivités.

Chaque année, l’évènement attire environ 80 000 visiteurs. Avec la belle température de ce week-end, on aimerait ça dépasser ce chiffre , a révélé la directrice générale.

Les retombées économiques pour la région sont chiffrées à près de 5 millions de dollars. Myriam Boily, directrice générale, Fête des vendanges Magog-Orford

La porte-parole de la Fête, Jessica Harnois, profite aussi de l’évènement pour lancer son nouveau livre #Boirelocal le 7 septembre prochain.

Dans l’ombre des travaux

D’après Myriam Boily, les travaux de revitalisation du centre-ville de Magog n’auront aucun impact sur les festivités.

On ne peut pas se cacher qu’il y a des travaux au centre-ville de Magog, mais toute la portion de la rue Principale vers la pointe Merry est rouverte, les travaux sont terminés, a-t-elle expliqué. C’est vraiment l’autre portion de la rue Principale qui est en travaux en ce moment.

Il n’y a pas de travaux sur la route dans le coin où se déroule la Fête des vendanges. Les gens qui arrivent de l’autoroute 10 qui prennent la sortie 115 ou 118 ne passeront pas du tout par les travaux, pour nous c’est du ni vu ni connu , a renchéri la directrice.

Un transport par navette est également offert aux visiteurs.

La Fête des vendanges se déroule du 31 août au 2 septembre, ainsi que les 7 et 8 septembre.