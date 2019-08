Résidences universitaires : le privé profite du manque de places

Pour plusieurs étudiants à Ottawa, trouver un endroit où habiter pour l'année représente un défi. La résidence de l'Université d'Ottawa se remplit plusieurs mois à l'avance, et donne priorité aux étudiants en première année.

Pour Carl Brunelle, en 2e année dans le programme de nutrition à l'Université d'Ottawa, se trouver un logement aux résidences de l'université s'est avéré difficile. Tout était loué lorsqu'il a tenté de s'y loger.

Je m'y suis pris un peu tard. Ça n'aide pas non plus avoue-t-il.

D'ailleurs, le processus de réservation de logements pour les résidences universitaires d'Ottawa commence dès le mois de janvier.

En tout, 4200 personnes peuvent habiter dans les résidences offertes par l'Université d'Ottawa. Comme l'explique Rachel Clark, directrice du Service de logement à l'université, elle reçoit plus de 8000 demandes chaque année.

Par le temps [sic] qu'on arrive à faire l'offre (de logement), ils ont souvent trouvé quelque chose dans Sandy Hill (Côte-de-Sable) , précise-t-elle.

Cela dit, elle confirme que pallier à la demande demeure un défi.

Pendant les années 2013-2014, on a ajouté plusieurs résidences, incluant Friel, Rideau, Henderson, pour nous aider à cheminer à ce but-là .

Elle n'exclut pas une offre supplémentaire possible au cours des 10 prochaines années.

On a à ajouter environ 1000 lits pour pouvoir continuer à soutenir à la demande. Rachel Clark, directrice du Service de logement à l'Université d'Ottawa

Une option de plus

Pour les étudiants qui s'y sont pris trop tard pour accéder aux résidences de l'université, comme Carl Brunelle, une autre option s'offre à eux. Les anciens locaux de la défense nationale sur la rue Rideau ont été réaménagés en résidence privée.

Katherine Chowieri, est gestionnaire de la résidence THÉO pour étudiants.

« Je pense qu'il y avait un grand besoin pour des nouveaux types de logements, un peu plus modernes, offrant plus d'espaces commun », explique-t-elle.

La résidence est d'ailleurs à pleine capacité pour le mois de septembre.

« On a eu peut-être 10 annulations cette semaine et les 10 (logements) se sont remplis », précise-t-elle.

L'université (d'Ottawa) a son propre produit. Les gens se trouvent un logement là-dessus. Je ne pense pas qu'on est de la compétition et ce n'est pas notre but non plus. Katherine Chowieri, gestionnaire de la résidence THÉO pour étudiants

Les logements coûtent entre 700 $ et 1660 $ par mois, dépendamment de leur grandeur.