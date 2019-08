Les producteurs de grains canadiens aux prises avec les aléas de la diplomatie

La part canadienne des importations chinoises totales de blé a grimpé en flèche, passant de 32 % en 2017-2018 à plus de 60 % en 2018-2019 , rapporte le dernier numéro du Bulletin sur les grains et les aliments du bétail du Canada du département de l'Agriculture des États-Unis.

Le rapport, produit par un attaché agricole à l'ambassade des États-Unis à Ottawa, indique entre autres que les gains des agriculteurs canadiens ont été réalisés aux dépens de leurs homologues américains.

Les exportations américaines de blé vers la Chine ont chuté et les disponibilités exportables australiennes ont fortement chuté , peut-on lire dans le document.

Les ventes de blé canadien explosent en Chine Photo : Radio-Canada

De plus, de nombreux producteurs de blé canadiens plantent également du canola. Pour ces derniers, la hausse des ventes de blé à la Chine compense en partie la baisse des ventes de canola. Cela leur laisse le choix de décider ce qu'ils planteront l'année prochaine dans un climat commercial mondial instable.

La Chine représentait près de la moitié de nos exportations de semences , a déclaré Jim Everson, président du Conseil canadien du canola.

Nous dirions que les prix ont baissé d'environ 10 % à 12 % depuis le début du conflit en mars. L'an dernier, les producteurs de canola avaient reçu 10 milliards de dollars en recettes monétaires à titre de paiement direct pour la commercialisation du canola. Cette baisse de 10 % à 12 %, c'est donc plus d'un milliard de dollars provenant de l'économie du canola. Jim Everson, président du Conseil canadien du canola

Cam Dahl, président de Cereals Canada, confirme que les producteurs de blé canadiens ont tiré profit de l'escalade de la guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Nous avons eu des ventes de blé très robustes en Chine, a-t-il expliqué. Nous avons également connu une bonne année pour l'orge. Avec le blé, nous exportons normalement entre 450 000 et 500 000 tonnes vers la Chine, et cette année, nous serons à environ deux millions de tonnes.

Cam Dahl, président de Cereals Canada Photo : CBC

Bien que la Chine produise plus de blé que tout autre pays dans le monde, M. Dahl a indiqué qu'elle s'est généralement tournée vers trois pays pour lui fournir certaines variétés : l'Australie, le Canada et les États-Unis.

L'Australie connaît une série de sécheresses et n'a tout simplement pas d'approvisionnement disponible, et en raison des problèmes commerciaux avec l’administration américaine, la Chine n'importe pas non plus de blé des États-Unis, a-t-il poursuivi. C'est la raison de l'augmentation significative des exportations canadiennes vers la Chine.

Canola : perte de revenus et de superficies

La hausse des ventes de blé pourrait se traduire par une augmentation d'environ 500 millions de dollars dans les poches des agriculteurs canadiens.

Mais, selon Cam Dahl, cela ne compensera pas la perte de revenu subie par les agriculteurs canadiens en raison de la décision de la Chine de ne pas acheter leur canola.

Jim Everson, président du Conseil canadien du canola. Photo : CBC / Jeff Stapleton

Jim Everson a notamment rappelé que la chute du marché du canola entraîne la réduction de la production d’une culture dominante au Canada.

Les agriculteurs vous diront que le canola est la culture à privilégier parce qu'il paie une bonne partie des factures, a-t-il défendu. Les coûts des intrants sont élevés pour le canola, mais d'un autre côté, la valeur qu'ils obtiennent sur les ventes est très bonne. Cela entraîne une augmentation de la superficie et de la production depuis de nombreuses années.

Bien que le Conseil canadien du canola espère que les agriculteurs choisiront de semer de nouveau du canola l'an prochain, M. Everson ne serait pas surpris de voir une réduction de la superficie cultivée, car les agriculteurs essaient de se protéger et de réduire leurs coûts initiaux.

Dans le sud de l'Alberta, où il y a beaucoup de production de bœuf et où il y a des parcs d'engraissement dans la région, par exemple, un agriculteur peut décider de cultiver de l'orge fourragère plutôt que du canola. Ils pourraient décréter qu’étant donné les circonstances, il serait plus sûr de déplacer une partie de leurs terres de cette façon. Jim Everson, président du Conseil canadien du canola

Il n'y a aucun lien officiel entre l'interdiction du canola canadien en Chine et son différend très médiatisé avec le Canada au sujet de l'arrestation de Meng Wanzhou, à Vancouver en décembre dernier, en vue d'une extradition vers les États-Unis pour complot, fraude et obstruction.

Mais les diplomates et les experts politiques affirment que les pressions commerciales que la Chine exerce sur l'une des exportations agricoles les plus importantes du Canada s'inscrivent clairement dans la stratégie de Pékin pour convaincre le Canada de laisser partir Meng Wanzhou.

Le sol, le temps, la politique

Qu'ils cultivent du canola ou du blé ou les deux, les agriculteurs canadiens conviennent que leurs activités toujours imprévisibles sont devenues encore plus instables à mesure que le monde devient plus protectionniste.

Les agriculteurs pensent à l'année prochaine lorsqu'ils moissonnent la récolte de cette année. Et la plupart d'entre eux s'organisent dès l’automne pour acheter les semences qu'ils ont l'intention de planter au printemps prochain.

En temps normal, les calculs qui servent à choisir une culture plutôt qu'une autre tournent autour du sol, des conditions météorologiques et des prix des produits de base.

Les agriculteurs pensent déjà à leur production pour l'année prochaine. Photo : Reuters / Todd Korol

Les agriculteurs peuvent ainsi faire la rotation des cultures pour éviter d'épuiser le sol et de propager des maladies, par exemple, alors que les prix des produits de base sont généralement déterminés par des règles bien connues de l'offre et de la demande.

Or, ces calculs tendent à être bouleversés par les nombreuses guerres commerciales, comme celle qui se déroule entre la Chine et les États-Unis.

Le commerce et la politique internationale sont aussi importants pour un agriculteur aujourd'hui que le temps qu'il fait. Cam Dahl, président de Cereals Canada

Les politiques commerciales qui influent sur les perspectives des producteurs canadiens pour le printemps prochain vont donc bien au-delà des différends concernant la Chine. Le blé en est un bon exemple.

Les barrières s'élèvent de l'Italie à l'Inde

Jusqu'à récemment, une grande partie des pâtes italiennes étaient faites de blé dur de la Saskatchewan, et l'Italie était le plus gros acheteur de blé canadien au monde. Mais plus maintenant.

Ils ont mis en place un étiquetage indiquant le pays d'origine qui vise vraiment le protectionnisme, a déclaré M. Dahl. Le résultat est que les fabricants de pâtes italiens donnent la priorité au blé dur italien et européen, et non aux exportations canadiennes.

Cela a entraîné une baisse d'environ 60 % de nos exportations vers l'Italie, et ce, après la signature d'un accord commercial avec l'Union européenne (AECG). Nous voyons donc des mesures protectionnistes de la part de l'Italie pour réduire nos exportations après la signature d'un accord commercial avec ce pays.

La politique protectionniste ferme également le marché indien aux producteurs canadiens, a ajouté Cam Dahl.

Nous sommes passés en très peu de temps d'une époque où les pays cherchaient des moyens de faciliter les échanges, de réduire les obstacles au commerce et d’un marché libre qui profitait grandement à l'agriculture canadienne, à une nouvelle époque de protectionnisme. Les obstacles à l'accès aux marchés s'élèvent et menacent vraiment certains de ces principaux marchés pour les cultures canadiennes. Cam Dahl, président de Cereals Canada

Décisions à enjeux élevés

De nombreux agriculteurs canadiens devront faire des calculs risqués au cours du prochain mois ou des deux prochains mois – sachant qu'une décision prise à huis clos à Pékin, ou un tweet incendiaire du Bureau ovale, pourrait faire plonger leurs plans soigneusement préparés vers un véritable chaos.

Ce sont des décisions difficiles que doivent actuellement prendre les producteurs pour leurs plantations, car elles ont des répercussions sur l'ensemble de l'économie. Que ce soit au sujet d’un nouvel équipement à acheter ou de transformations qui pourraient permettre d'améliorer leur capacité… Ils doivent aujourd'hui y réfléchir à deux fois avant de faire ces investissements. Jim Everson, président du Conseil canadien du canola

Cam Dahl en est arrivé au même constat que Jim Everson : certains agriculteurs seront tentés de limiter leurs investissements pour réduire leur exposition aux aléas des guerres commerciales et seront contraints de limiter leurs dépenses, peut-être même en mettant en place des cultures qui ont un coût de production plus bas.

D'après un reportage de Evan Dyer de CBC News