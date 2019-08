Hong Kong : des milliers de personnes bravent l’interdiction de manifester

La police a cité les échauffourées de dimanche dernier, parmi les plus graves depuis le début de la contestation en juin, pour justifier sa décision d’interdire la manifestation prévue samedi.

Pourtant, cette manifestation avait été convoquée par le Front civil des droits de l’homme (FCDH), une organisation non violente à l’origine de plusieurs rassemblements au cours des derniers mois, notamment la manifestation du 18 août qui a réuni 1,7 million de personnes.

Pour contourner l'interdiction, des appels ont été lancés à organiser sur l'île de Hong Kong des rassemblements religieux, qui ne nécessitent pas les mêmes autorisations. Et en début d'après-midi, plusieurs milliers de personnes étaient réunies dans un stade du quartier de Wanchai.

En prévision de heurts, la police a érigé de nouvelles barrières autour du Bureau de liaison, qui regroupe les antennes du gouvernement central chinois dans l'ex-colonie britannique. Elle a également déployé des canons à eau.

« Nous nous attendons à ce que des gens soient dans la rue », a déclaré un haut représentant de la police lors d’un point de presse.

Hong Kong traverse depuis près de trois mois sa pire crise depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des actions quasi quotidiennes. Une situation inédite à laquelle les autorités de la région semi-autonome peinent à répondre.

Ce samedi marquait le cinquième anniversaire du refus par Pékin d'organiser des élections au suffrage universel à Hong Kong. Cette décision fut le déclencheur du « Mouvement des parapluies » de 2014, qui avait été marqué par 79 jours d'occupation du cœur financier et politique de la ville.

Une femme montre une affiche de Carrie Lam, cheffe de l’exécutif hongkongais, lors d’une manifestation le 31 août 2019. Photo : AFP / Anthony Wallace

« Nous poursuivons le combat »

Plusieurs figures du mouvement prodémocratie de Hong Kong ont été arrêtées vendredi. Joshua Wong et Agnes Chow, âgés de 22 ans et populaires au sein de la contestation actuelle, ont été arrêtés pour avoir organisé un rassemblement interdit devant le siège de la police de Hong Kong le 21 juin.

Inculpés vendredi, ils ont été libérés sous caution dans l'attente de leur prochaine audience, fixée le 8 novembre.

« Nous poursuivrons le combat, nous ne nous rendrons pas », a promis M. Wong, qui a déjà passé cinq semaines en détention plus tôt cette année pour outrage au tribunal.

« Tout ce que nous demandons aux gouvernements de Pékin et de Hong Kong, c'est de retirer le projet de loi d'extradition [à l'origine de la contestation, NDLR], de mettre fin aux brutalités policières et d'entendre notre demande d'élections libres », a-t-il indiqué.

Le fondateur du Parti national de Hong Kong a également été arrêté vendredi. Les autorités le soupçonnent d’avoir participé à des émeutes et à des violences.

Un quatrième manifestant prodémocratie, Rick Hui, un membre du conseil du quartier populaire de Sha Tin, a été arrêté vendredi, de même que l'ancienne leader étudiante Althea Suen.

Amnistie internationale a condamné les arrestations de M. Wong et de Mme Chow, les qualifiant de « scandaleuses attaques contre la liberté d'expression et de réunion » et de « tactiques visant à semer la peur tout droit sorties des manuels chinois ».

D’abord né en avril du rejet d’un projet de loi qui aurait permis l’extradition de suspects vers la Chine continentale, le mouvement de contestation s’est élargi à des revendications plus larges, notamment la protection des libertés et de l’autonomie dont jouit l’ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Plusieurs Hongkongais estiment que le régime résumé par la formule « un pays, deux systèmes » est menacé par l’emprise croissante qu’exerce le gouvernement central chinois.