La foule au rendez-vous pour le deuxième jour du Festival de musique émergente

La menace de la pluie n'a pas empêché les bénévoles d'être en poste avant midi. Vêtus d'un manteau, ils ont installé de nouveaux décors et vérifié les billets des festivaliers jusqu'à tard dans la nuit.

Les amateurs de musique en congé pouvaient commencer leur journée dès midi. Bracelet au poignet, ils étaient aussi à l'affût des spectacles cachés jusqu'aux petites heures du matin.

Laurence-Anne présentait les pièces de son album Première apparition. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

À la Scène Évolu-Son, Laurence-Anne et son équipe ont aussi posé leur touche personnelle.

L'ambiance est tout autre au lendemain de la prestation du groupe punk Malfaisant de Rouyn-Noranda. Nous avons créé une jungle dans la salle Évolu-Son. Des fougères qui sont sur les instruments, sur les moniteurs, les amplis, dans la salle aussi qui tombe du plafond. C'est très organique , décrit Laurence-Anne.

Ils étaient six musiciens sur la scène. « C'est de la musique assez planante, francophone, il y a beaucoup de bruits organiques qui vont avec la jungle, on a des bruits d'oiseaux, des effets sonores. C'est très ­percussif, on a un drummer, et un percussionniste, Ariel qui est avec nous fait du saxophone », explique la Kamouraskoise d'origine.

Si Ariel repart dès le lendemain, Laurence-Anne a bien l'intention de profiter des spectacles.

C'est la première fois qu'elle présente un album, mais elle n'en est pas à sa première visite au FME. C'est la 4e année que je viens, mais la première fois que je joue pour le projet. L'année passée j'accompagnais un autre band et les autres années d'avant je venais pour le plaisir , indique-t-elle.

Philippe Brach se disait heureux d'être de retour sur la scène du FME. Sa dernière présence remontait à 2015. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Quelques rues plus loin, Philippe Brach fait aussi un retour au FME. Sa dernière présence remonte à 2015.

Celui qui avait présenté ses deux premiers albums à Rouyn-Noranda a bien l'intention de s'amuser.

C'est toujours un plaisir de venir jouer au FME, honnêtement, la vibe est toujours très singulière, très propre à l'Abitibi et à toute la gang du FME , se réjouit-il.

Pour lui, les artistes généralement espèrent pouvoir y présenter leur musique. Je pense qu'avoir une fenêtre ou tu as quand même une bonne vibe, où les gens ont une bonne estime du festival, ce n'est pas nécessairement si difficile que ça, c'est de la garder qui est difficile. Au fur et à mesure qu'il y a des gens qui arrivent, qui boivent dans les rues, l'espèce de contrôle, de structure est appelée à changer lorsque le festival grossit. Je pense que c'est ce qui est très difficile là-dedans. C'est de garder l'espèce de vibe qui pendant les 10 premières années les gens ont fait " Okay c'est pour ça qu'ils sont venus " , explique-t-il.

Philippe Brach se trouvait devant les amateurs de musique samedi à Rouyn-Noranda lors de son avant-dernier spectacle de sa tournée. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Philippe Brach se sentait enrhumé, mais motivé avant cet avant-dernier spectacle de sa tournée.

Il a bien fait rire la foule avec sa perruque avant de présenter ses succès comme Crystel et Héroïne. Il profitait de sa présence pour avoir la chance de voir La Julia Smith et Half Moon Run à l'Agora des Arts.

Les trois membres de LA Julia Smith étaient sur scène avant Philippe Brach à l'Agora des Arts de Rouyn-Noranda, samedi. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

De son côté Sarahmée vivait son premier FME. Elle débutait la soirée sur la scène extérieure de la 7e rue, tout juste avant KT Gorique et Loud.

La pluie s'est arrêtée juste avant le show, je pense que c'est un signe ! Sarahmée

Pour Sarahmée, il est important que le hip-hop soit présenté dans les régions. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Je pense que c'est important que le hip-hop aille en région, je suis contente d'être ici et j'espère que ça va grossir le mouvement, que je vais revenir l'année prochaine , explique Sarahmée.

Son frère, Karim Ouellet faisait partie du spectacle d'ouverture du FME en 2013 avec Misteur Valaire.

La chanteuse a lancé son album Irréversible en avril et a déjà commencé à travailler sur ses prochaines chansons. Bizarrement j'ai commencé cette semaine. Je suis déjà de retour au studio, j'aime beaucoup le studio. C'est un album qu'on continue d'exploiter, j'ai de nouveaux clips qui vont sortir le mois prochain. On a été chanceux d'avoir de belle critique on a fait presque le tour du Québec cet été , indique Sarahmée.

Elle réservait une surprise pour les amateurs de hip-hop, l'artiste Souldia a chanté Fuego à ses côtés. Elle avait déjà prévu monter sur scène à nouveau avec lui lors du spectacle de Souldia au Petit Théâtre du Vieux Noranda plus tard en soirée.

Loud a clôturé le spectacle extérieur sur la 7e rue de ce vendredi. La foule s'est séparée. Certains espéraient être encore en forme pour profiter de la présence d'Half Moon Run. Tandis que d'autres se sont rappelé une certaine scène du film Kill Bill de Quentin Tarantino devant le groupe The 5.6.7.8's célèbre pour la pièce Woo-Hoo.