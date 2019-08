Ce qui est ouvert ou fermé pour la fête du Travail

Le long week-end de la fête du Travail est arrivé et il y a beaucoup à faire en ville et ailleurs. Voici votre guide sur quelques-uns des événements prévus cette fin de semaine, et sur ce qui est ouvert ou fermé.

Événements

Le spectacle aérien de Toronto qui célèbre son 70e anniversaire cette année mettra en vedette la patrouille acrobatique de l'Aviation royale canadienne (ARC) Red Arrows qui s’est déjà produite environ 5000 fois dans le monde depuis 1965. L'Aviation royale canadienne (ARC) effectuera également des survols avec des CH-148 Cyclone.

Les spectacles aériens auront lieu au-dessus de l’Exposition nationale canadienne (CNE) vers 14 h samedi, dimanche et lundi. Samedi, le CH-148 effectuera également un survol au stade Lamport vers 14 h 30.

Artfest au Distillery District

Tout au long du week-end, des artistes présenteront différents types d’œuvres lors du festival Artfest, qui se tient dans le quartier Distillery District. Il y aura beaucoup de peintures, poteries, sculptures, verreries, bijoux uniques, expositions de photographies, etc. Il y aura également des concerts de musique et de la nourriture gastronomique, ainsi qu'un atelier d'art gratuit pour les enfants. L'entrée au festival est gratuite.

Fête du Musée Aga Khan

Le musée Aga Khan de Toronto célèbre son cinquième anniversaire avec une fête ce week-end dont le programme comprend du jazz persan, du hip-hop philippin, ainsi qu'une foire gastronomique, des activités artistiques, des concerts de musique, des cours de danse et une entrée gratuite à la collection du musée. L'entrée au musée sera gratuite le samedi et le dimanche.

Festival international des arts de la rue du Buskerfest de Toronto

C'est spontané, exorbitant, amusant, et drôle : le parc Woodbine accueille des artistes de rue du monde entier tels que jongleurs de feu, des magiciens, des artistes de la scène et des acrobates et des musiciens à l'occasion du 20e Buskerfest.

L'événement, qui commence vendredi, vise à recueillir des fonds et à sensibiliser le public à l'épilepsie.

Ouvert le lundi de la fête du Travail

Attractions

Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO)

Le parc d'attractions Canada's Wonderland

Casa Loma

Tour CN

Temple de la renommée du hockey

L’Ontario Science Centre

L'Aquarium Ripley

Musée royal de l'Ontario

Zoo de Toronto

Quelques piscines municipales extérieures

Aires de jeux d’eau.

Les plages de baignade de la Ville seront ouvertes et surveillées de 11 h 30 à 18 h 30.

Le lieu historique national de Fort York

Musée Spadina

Les centres commerciaux et les magasins

Bramalea City Center - 11h00 à 18h00

Centre Eaton, de 11h à 19h

Square One, 11h à 18h

Promenade, 11h à 18h

Le centre Premium Outlets de Toronto, de 9 h 30 à 19 h

Upper Canada, de 11 h à 18 h

Vaughan Mills, 10h à 19h

Hillcrest, de 11 h à 18 h

Sélection de 21 magasins Beer Store dans la région du Grand Toronto

Fermé

Bureaux du gouvernement

Établissements municipaux banques

Magasins de la LCBO

Succursales de la bibliothèque publique de Toronto Dufferin Mall.

Fairview Mall.

Sherway Gardens

Centre commercial Yorkdal

Bureaux de poste

Ramassage des ordures

Piscines intérieures

Centres de loisirs de la Ville de Toronto.

Fermetures de routes

Rue Bloor Ouest entre les avenues Kipling et Prennan — jusqu'à la fin du mois de décembre

Les fermetures pour leu défilé de la fête du Travail seront en place de 9 h à 14 h

Avenue University, des rues Richmond à Dundas

Rue Armory entre l’université et la rue Chestnut

Avenue du Centre, de Armoury à Dundas

Rue Queen Ouest de Bay à Dufferin

Rue Dufferin de la rue Queen au parc des expositions

Le défilé quitte l’angle de la rue Queen Ouest et l'avenue University à 10 h et se dirigera vers l'ouest sur la rue Queen Ouest jusqu'à la rue Dufferin, puis se dirigera vers le sud et se rendra dans l'enceinte de l’Exposition nationale canadienne à Dufferin Gate.

Transport en commun