Programmation, sécurité, salaires : pourquoi les billets du FMG coûtent tant

Ça devient un prix exorbitant , a souligné Fabienne Lachappelle, une festivalière dont les propos résument les critiques qui abondent depuis l’ouverture du FMG. C’est comme si on empêchait les personnes de venir ici pour une journée, parce qu’à 65 $, même pour un couple, c’est beaucoup trop cher , a-t-elle renchéri.

De son côté, le FMG justifie sa tarification en notant, entre autres, qu’il a bonifié cette année sa programmation, à la demande de sa clientèle.

On s’est fait demander un rehaussement de programmation. On a triplé le budget de programmation. Évidemment, il y a des coûts qui suivent ça. Cette structure de coûts là se répartit davantage sur le prix du [billet] quotidien , a expliqué la directrice générale de l’événement, Sandra Cloutier.

Cette dernière précise que les ventes de billets ont d’ailleurs augmenté de 36 % cette année. Le budget total de l’événement, lui, est passé de 4,4 millions de dollars à un peu plus de 6 millions de dollars en 2019.

Mme Cloutier ajoute que le FMG a offert cinq semaines de tarification à bas prix pour son passeport cinq jours. Durant cette période, il était possible d’acheter le fameux passeport pour un peu moins de 50 $.

Qui plus est, les festivals — et particulièrement le FMG — sont tributaires de la météo, parce qu’il y a une grosse partie des ventes qui se passe sur le terrain et que par conséquent, il importait de sécuriser les revenus en amont , d’après la directrice générale.

Où va l’argent?

Les événements arrivent à un carrefour. Ils se développent, ils sont en croissance. Dans le cas du FMG en particulier, ils ont pris cette décision d’aller plus loin, de faire croître leur événement , a renchéri le président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux, Martin Roy.

Dans le cadre d’un événement où l’on veut inviter des artistes d’envergure, il faut évidemment prévoir qu’une bonne part du gâteau sera dédiée aux prestations.

La plupart des artistes internationaux vont demander d’être payés en dollars américains [...] Ça peut avoir des répercussions sur l’événement, sachant que les billets, eux, sont vendus en dollars canadiens. Martin Roy, président-directeur général du Regroupement des événements majeurs internationaux

Celui qui dirige également l’organisation Festivals et événements majeurs Canada a précisé que les coûts de sécurité ont bondi d’environ 60 % dans les cinq dernières années.

Qui dit grand festival, dit aussi grande équipe. Les gens ne réalisent pas à quel point c’est un travail de longue haleine , a-t-il aussi fait valoir. Il y a une masse salariale et il y a une équipe qui représente un poste budgétaire important.

Même si le nouveau modèle du FMG semble être une réussite à bien des égards pour ses organisateurs, Mme Cloutier a tenu à souligner qu’il y a encore place à l’amélioration.

Quand on construit une nouvelle maison et on arrive à l’intérieur, elle n’est pas parfaite. Donc, il y aura des ajustements à faire et bien sûr on est à l’écoute des commentaires et on va réfléchir sur comment ajuster des trucs s’il y a lieu de le faire , a-t-elle noté.

Avec les informations de Kevin Sweet