Jean Boulet salue le travail de Sébastien Proulx qui quitte la vie politique

Je veux saluer Sébastien pour les années remarquables qu’il a fait en politique , a déclaré le ministre du Travail et député de Trois-Rivières. M. Boulet a ajouté qu’il souhaitait « la meilleure des chances » dans les projet futurs du député de Jean-Talon qu’il connaît « très bien ».

On était non seulement des collègues, mais aussi des amis. Une personne extrêmement dévouée et attentive aux intérêts, non seulement des électeurs et électrices de son comté, mais de l’ensemble des Québécois et Québécoises

Jean Boulet, ministre du Travail et député de Trois-Rivières