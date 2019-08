L’allégeance à la Reine remise en question au Yukon

Martin Richard est éducateur spécialisé dans une école de Whitehorse depuis la rentrée et est resté surpris en découvrant parmi les formulaires requis deux feuilles de serment, l’une à Dieu et la Reine, l’autre à la Reine seulement. Aucune autre alternative ne lui a été offerte, dit-il.

En voyant [le serment à Dieu ou à la Reine] j’étais vraiment sous le choc. Je ne comprenais pas pourquoi en 2019 on devait faire ça. Martin Richard, éducateur spécialisé

Le Québécois d'origine au Yukon depuis trois ans se dit non croyant et affirme ne pas pouvoir agréer à cette demande en raison de ses convictions politiques et spirituelles. Mais il affirme que ses positions n’ont pas été comprises par les services des ressources humaines au moment de son entretien.

La présidente de l’association des enseignants du Yukon, Sue Harding, est également étonnée que cette requête soit toujours appliquée.

Sue Harding est présidente de l'association des enseignants du Yukon. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

Particulièrement alors qu’on travaille sur le processus de réconciliation auprès des Autochtones, je crois que [cette exigence] est plutôt coloniale et archaïque. Sue Harding, présidente, Yukon Teacher's Association

Une procédure administrative

La Commission de la fonction publique confirme que le serment fait partie de la procédure d'embauche des nouveaux employés du gouvernement du Yukon.

Le porte-parole Nigel Allan affirme toutefois qu’une demande d’exemption peut être demandée et étudiée à la pièce par le ministère.

« Tous les employés des ressources humaines devraient connaître l’existence [d’une exemption] puisqu’il s’agit de nos règles qui devraient être transmises lors de la formation. »

Le fonctionnaire ajoute qu’un suivi a été entrepris auprès du ministère de l’Éducation.

« Des questions seront posées »

La présidente du syndicat, Sue Harding, a l’intention également de faire un suivi sur la question, d’autant qu’elle affirme n’avoir personnellement jamais eu à porter un tel serment à l’époque où elle enseignait.

Enseignant dans une autre école, François Clark, non plus n’a jamais porté serment après avoir refusé de le faire une première fois.

Il y a trois ans, quand j’ai eu ma première journée à l’école ici, une personne du gouvernement est venue nous voir en nous demandant de signer un papier d’allégeance à la Reine et moi et plusieurs autres […] avons refusé. On n’a jamais entendu parler de cette histoire depuis trois ans. François Clark

Nigel Allan de la Commission de la fonction publique affirme que la procédure fait l’objet de discussions.

Nous regardons ce qui se fait ailleurs au pays, dans d’autres provinces et territoires. Il existe d’autres façons de prêter serment au moment de joindre la fonction publique. L’approche pourrait changer. Nigel Allan, porte-parole, Commission de la fonction publique du Yukon

Martin Richard de son côté espère que la situation pourra se régler rapidement.

« Je ne voulais pas cacher cette histoire-là, dit-il. Je pense qu'on a tous le droit à du respect au niveau de notre culture, de nos origines. Ça fait partie du respect de la diversité. Je pense que la beauté du Yukon, c'est qu'on est une grande diversité qui s'entraide, une communauté forte autant francophone, anglophone, philippine, allemande, on est tellement [nombreux]. »