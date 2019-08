Maladie du charbon : aucune raison de s'inquiéter, selon deux vétérinaires

Le ministère de l’Agriculture n’a pas dévoilé l’espèce des animaux morts ni l’emplacement précis où leurs carcasses ont été retrouvées, pour éviter que l’identité de l’éleveur soit révélée. Cependant, le ministère a indiqué qu’ils étaient de la classe des ruminants, qui inclut les bisons, les bovins, les moutons, les chèvres, les girafes et les chameaux.

« Il n'y a absolument aucune raison de paniquer et il n'y a aucun risque pour la santé des humains », affirme le Dr Chris Clark, vétérinaire et professeur agrégé du département de sciences cliniques des gros animaux à l’Université de la Saskatchewan. « Les seules personnes qui pourraient encourir un plus gros risque sont les vétérinaires, qui savent quoi faire », ajoute-t-il.

Chris Clark, vétérinaire et professeur à l’Université de la Saskatchewan, dit qu'il n'y a pas de raison de sonner l'alarme. Photo : Radio-Canada / Bridget Yard

Le vétérinaire Alain Fafard, du centre de vaccination international VIDO-InterVac affilié à l'Université de la Saskatchewan, partage un avis similaire. Il ajoute que les éleveurs devraient demeurer vigilants, en fonction de la sécheresse ou l’humidité de leur pâturage, et si leurs bêtes ont été vaccinées contre la maladie du charbon.

Celle-ci n’est pas contagieuse d’un animal à l’autre, indique Alain Fafard. La bactérie peut se trouver dans les spores du sol et les animaux peuvent la contracter en mangeant le sol contaminé.

L’important est de ne pas toucher à la carcasse d’un animal mort de la maladie, avisent Chris Clark et Alain Fafard. Les deux recommandent d’enterrer la carcasse profondément dans le sol ou encore de la brûler. Le Dr Fafard recommande également de brûler le sol s’il y a des traces de sang.

Le Dr Clark indique que l’humain peut être contaminé par la bactérie soit s’il mange de la viande d’un animal infecté, ou encore de toucher à la carcasse d’un animal mort de la maladie du charbon.

« Si pendant une nécropsie, vous vous coupez et votre peau entre en contact avec des fluides de la carcasse, vous courez le risque de contracter la maladie du charbon », dit Chris Clark.

« Une fois que la bactérie est exposée à l’oxygène, ça va causer la formation de spores. Ce sont vraiment les spores qui causent le plus haut taux de risque pour les animaux, alors gardez la carcasse intacte et fermée », affirme Alain Fafard.

Un vaccin

Il existe un vaccin contre la maladie du charbon pour les animaux. Toutefois, ce ne sont pas tous les éleveurs qui choisissent de vacciner leurs bêtes.

« Ça dépend s’il y a eu des cas dernièrement dans leurs régions », explique Alain Fafard, puisque la maladie n'est pas très courante. « C’est comme avoir l’assurance pour le feu : vous espérez ne pas en avoir besoin, mais si vous ne l’as pas vous prenez beaucoup de risques ».

Avec les informations de Bridget Yard, CBC