L'actrice américaine Valerie Harper n'est plus

Dan Watt, un ami de la famille, a confirmé la mort de l'actrice vendredi, ajoutant que la famille ne souhaitait pas donner plus de détails pour le moment.

Harper était une étoile montante dans l'émission The Mary Tyler Moore Show, alors qu'elle jouait le rôle de Rhoda, une voisine de la vedette en titre à qui elle donnait la réplique, en multipliant les situations cocasses.

En mars 2013, elle a révélé qu'on lui avait diagnostiqué un cancer du cerveau en phase terminale. Elle avait lutté contre le cancer du poumon en 2009, et son mari gérant a récemment déclaré qu'on lui avait conseillé de la placer dans un centre de soins.

Harper a aussi fait des apparitions à Broadway et dans de longs métrages, dont Freebie and the Bean et Chapter Two.