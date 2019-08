Métaux BlackRock suspend ses travaux à La Baie

L'entreprise a fait cette annonce par voie de communiqué. Elle assure toutefois qu'elle reprendra les autres travaux au printemps 2020.

Métaux BlackRock a rencontré, dans les derniers jours, des représentants de la Ville de Saguenay, d'Énergir et d'Hydro-Québec pour leur permettre de revoir leurs propres calendriers de travaux pour l'alimentation en gaz, en eau et en électricité.

La directrice générale de la Chambre de commerce Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, qui a aussi pu discuter avec la direction de l'entreprise, dit avoir été rassurée sur l'avenir du projet.

Nous croyons que Métaux BlackRock met vraiment toutes les chances de son côté pour éviter des dépassements de coût parce qu’on le sait que la construction hivernale, ça coûte cher. On croit que c’est une bonne décision. On connaît bien l’équipe de Métaux BlackRock. On a confiance en leurs capacités de mener à terme leur projet.

Sandra Rossignol, directrice générale de la Chambre de commerce Saguenay-Le Fjord