Une place publique en l’honneur des Hurons-Wendat

C’est à cet endroit qu’est déjà exposée l’oeuvre Codex Populi, réalisation de l’artiste huron-wendat Ludovic Boney.

On veut en faire un lieu convivial pour les citoyennes et les citoyens ainsi que les touristes, parce que je suis convaincu que les touristes seront très intéressés , a commenté le maire Régis Labeaume.

D’ici 2020, la Ville a l’intention d’investir jusqu’à 300 000 dollars pour aménager l’espace donnant sur la côte de la Fabrique, qui sera officiellement baptisé Place de la Nation-Huronne-Wendat.

Le maire ajoute que les armoiries de la nation huronne-wendate occuperont également un espace privilégié sur la face nord de l’hôtel de ville .

Honoré par cette annonce, le chef Conrad Sioui a déclaré qu’il attendait ce cadeau depuis très, très longtemps .