La ministre de l’Éducation des T.N.-O. refuse 5 demandes d’admission à l'école francophone

La ministre de l’Éducation des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane a revu et refusé cinq demandes d’admission d’enfants non-ayants droit dans les écoles francophones de Yellowknife et de Hay River.

La ministre de l’Éducation et son équipe auront attendu jusqu’au dernier jour des vacances d’été et au dernier jour avant la dissolution de l’Assemblée législative pour transmettre leur décision par écrit aux parents et à la Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest.

Cet été, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest avait ordonné à la ministre de revoir son refus d’admettre un enfant à l’École Allain-St-Cyr en septembre 2018.

Le juge Paul Rouleau avait conclu que la ministre n’avait pas pris en considération certains facteurs, comme l’épanouissement de la communauté francophone, défendu par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, dans sa prise de décision.

Le gouvernement ténois porte la cause en appel, mais la ministre avait tout de même dit qu’elle reverrait sa décision ainsi que celle qui concerne d'autres cas qui ont été rejetés au cours des derniers mois.

Ce nouveau refus a été communiqué aux parents et à la commission scolaire vendredi après-midi.

La décision « déçoit extrêmement » la CSFTNOCommission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest. et son président, Simon Cloutier, qui ont expliqué vouloir prendre le temps de revoir chaque décision de plusieurs pages avant de les commenter davantage.

« Tout ce que je peux dire, pour l‘instant, c’est que c’est clair qu’il y a un problème majeur avec la ministre de l’Éducation, mais aussi avec les hauts fonctionnaires qui [la] conseillent », s’est contenté de dire Simon Cloutier.

C’est difficile à croire, qu’en 2019, on soit encore en train de se battre pour des choses aussi simples que ça. Simon Cloutier, président de la CSFTNO

La communauté francophone n'est pas en péril, selon le gouvernement

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le sous-ministre adjoint à l’Éducation, John MacDonald, a expliqué que beaucoup de travail avait été fait pour en venir à cette décision.

Selon lui, le ministère a révisé tous les facteurs que le juge avait notés dans sa décision. Il s'est, entre autres, penché sur les statistiques d’admission dans les écoles du territoire et la démographie de la communauté francophone.

« À ce stade, il est devenu très clair que, selon les chiffres que nous avons, rien ne met en péril la force ou la vitalité de la communauté francophone et que, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’admettre des non-ayants droit dans une école de langue française », a-t-il soutenu.

Plus de détails à venir