La campagne électorale vue par de jeunes mordus de politique

Une fois par semaine, d’ici au vote du 10 septembre, Radio-Canada Manitoba réunit de jeunes amateurs de politique qui dresseront un bilan de leurs constats. Voici le second de ces rendez-vous, avec Mathieu Jubinville et Simon Reimer.

Cinq questions, cinq réponses

En plus des sujets abordés dans cet échange télévisé, nous avons posé à Mathieu et Simon cinq questions pour dresser le bilan de cette semaine d’élections. Voici leurs réponses.

LA CHOSE QUI VOUS A DÉRANGÉS?

Mathieu : Toute l’affaire avec le système de soins de santé pendant le débat. Je ne connais pas assez le sujet, mais voir deux chefs éviter chaque question et répéter leurs réponses préparées m’a frustré. Au lieu d’expliquer chacun les mérites de leurs plans, ils ont essentiellement accusé les autres de ne rien comprendre. Le format du débat était aussi pénible, avec des temps de répliques très courts qui n’ont pas donné la chance aux chefs de s’exprimer sur tous les sujets.

Simon : Les chefs de partis se sont fait de la publicité en s’attaquant les uns les autres, particulièrement les conservateurs et le NPD. Je trouve que ce n’est pas une stratégie gagnante et cela démontre un manque d’initiative. En tant que membre de l’électorat, je préférais voir une vision articulée, et non entendre pourquoi ce que fait l’autre camp est mauvais.

LA PROMESSE LA PLUS PERTINENTE POUR LES JEUNES?

Mathieu : Toutes les idées qui ont attrait à l’environnement devraient être pertinentes pour les jeunes. Les autres promesses sont souvent des solutions à court terme pour se faire réélire. Le plan des libéraux pour sauver le lac Winnipeg, celui du NPD pour changer les frais de l’énergie, et le plan du Parti vert pour offrir la gratuité du transport en commun sont les promesses qui m’intéressent.

Simon : J’ai trouvé qu’il n’y en avait pas vraiment. Les annonces cette semaine semblaient viser d’autres groupes de l’électorat. La promesse du NPD de réduire le nombre d’étudiants dans une salle de classe peut bien être pertinente pour les jeunes, mais j’ai l’impression que cette promesse était plutôt destinée aux parents.

LA PROMESSE LA PLUS RÉALISTE?

Mathieu : Les promesses sur lesquels la grande majorité des Manitobains sont d’accord. Notamment celle du NPD de rendre le stationnement gratuit dans les hôpitaux, celle des libéraux d’accélérer les remplacements de hanches et de genoux ou celle des progressistes-conservateurs de construire davantage d’écoles.

Simon : Plusieurs promesses ont été réalistes cette semaine, mais il s’agit de les garder. Dans le domaine de la santé, les conservateurs ont annoncé qu’ils voulaient embaucher 200 infirmières ce qui devrait être à la fois très faisable et une bonne chose pour le système de santé qui fait déjà face à une pénurie de professionnels des soins médicaux.

L’ANNONCE LA PLUS INATTENDUE?

Mathieu : Pour moi, c’était celle du Parti vert, qui propose d’imposer une taxe de 20 % aux breuvages contenant du sucre additionnel. J’aime bien le concept, c’est simplement une promesse inattendue parce qu’elle est très similaire à un projet de loi sur lequel j’ai débattu lors d’un Parlement jeunesse récemment, et c’est très cool de voir ces idées débattues dans le vrai monde de la politique.

Simon : Pour moi, c’est cette même annonce qui est la plus inattendue parce que durant ce dernier terme, le Parti progressiste-conservateur a beaucoup réduit le budget dans le domaine santé.

LE PARTI (OU LA PERSONNE) QUI VOUS A LE PLUS IMPRESSIONNÉS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX?

Mathieu : En toute honnêteté, aucun parti ne m’impressionne sur les médias sociaux. Je dois toujours aller visiter les pages YouTube pour voir les annonces publicitaires, ou aller directement sur la page Twitter des chefs pour voir leur plateforme. C’est décevant, quand on compare ça à la dernière élection fédérale, qu’aux dernières élections aux États-Unis.

Simon : J'avoue que je n’ai pas fait beaucoup attention aux candidats ou aux partis sur les médias sociaux. À part le député qui représente ma circonscription, je ne remarque pas une énorme présence sur les médias sociaux. J’aime voir une personne avec une bonne présence, mais seulement si c’est constructif et que cela contient des idées et non des attaques. Je préfère l’optimisme et les messages positifs.