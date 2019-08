Rentrée scolaire : les enseignants sont déjà sur les bancs

Les classes de l'école sont encore vides, mais Valérie Bélanger, elle, se prépare depuis deux semaines pour la rentrée qui aura lieu mardi.

Cette enseignante de 27 ans en est à la cinquième année de sa carrière. Elle enseignera le français, les mathématiques, les sciences, les arts plastiques, les sciences sociales et la religion à neuf élèves de première année, tous âgés de cinq à six ans.

Près la moitié ne sont pas originaires de l'Alberta , estime Valérie Bélanger, qui rappelle que certains enfants sont inscrits à la suite d'une affectation d'un de leur parent à la base militaire d'Edmonton, 38 km plus au sud.

L'accueil des élèves est la priorité de Valérie qui prépare, à chaque rentrée, les agendas des enfants avec une attention toute particulière.

J'écris leur prénom et nom de famille sur la première page, puis j'écris "Bienvenue, je suis contente de te voir en première année " , dit-elle assise à son bureau.

C'est important pour avoir le contact avec l'enfant, pour qu'il me connaisse et pour créer un lien dès le début.

Valérie Bélanger enseigne depuis cinq ans en Alberta. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Originaire du Nouveau-Brunswick, Valérie Bélanger est encore une jeune enseignante qui veut bien prendre le temps de planifier les activités futures.

Quand on est enseignante, on veut que sa classe soit prête pour la rentrée, qu'ils s'y sentent bien et qu'ils soient bien accueillis , avoue-t-elle. C'est stressant pour les élèves, mais pour nous aussi. C'est tout nouveau.

Tout le monde sait quoi faire

Aménager les classes pour accueillir au mieux les élèves dès le premier jour, c'est le défi pour tout le personnel.

Christophe Page, lui, est enseignant à l'École Citadelle depuis quatorze ans. Cette année, il sera responsable de 118 élèves.

On s'adapte et on s'améliore toujours , assure-t-il. Nous nous connaissons tous depuis longtemps et nous avons beaucoup d'expérience. Il y a peu de roulement de personnel ce qui rend la tâche plus facile. Tout le monde sait quoi faire.

Peu de stress pour Christophe Page, à droite, à quelques jours de la rentrée. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Selon la direction, le nombre d'enseignants est stable dans cette école depuis plusieurs années, mais trouver des francophones peut tout de même s'avérer délicat.

On rencontre toujours des difficultés à trouver des enseignants avec un bon niveau de français , explique Lisa Magera, directrice de l'École Citadelle, à Legal.