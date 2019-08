Pollution des plages : des biologistes créent une exposition de déchets à Tracadie

Cet été toutefois, ils n'ont pas seulement ramassé les déchets sur lesquels ils tombaient : ils en ont fait une exposition.

Le but du projet est de faire comprendre aux gens l'enjeu important qui les touche, soit celui de la protection de l'environnement et de leur impact sur celui-ci.

La totalité des déchets a été installée à Tracadie, près d'une rue occupée, pour que le maximum de personnes soit sensibilisé.

À chaque année, lors de leurs recherches sur le terrain, l'équipe de biologistes prend la peine de nettoyer un peu les plages où elle passe. Photo : Radio-Canada

Ça a été mesuré, ça a été pesé déjà, ces déchets qui sont là. On a 2300 livres de déchets derrière nous autres qu'on a ramassés sur l'équivalent d'une quinzaine de kilomètres , indique Lewnanny Richardson, biologiste pour Nature Nouveau-Brunswick.

Un problème aux yeux de plusieurs, qui est le reflet d'un enjeu inquiétant.

Dans la Péninsule acadienne, on a plus de 100 kilomètres de plage. Ça fait, imaginez, si on décide de toute nettoyer les plages de la Péninsule, on parle de 8, 9, 10 fois qu'est-ce qu'on a là , dit-il.

Un peu de tout

Josué Chiasson est protecteur côtier. Des déchets abandonnés sur les plages, il en a vu à la tonne, mais il est quand même surpris de la quantité d'objets qui sont jetés dans la nature.

«En tout je pense qu'on a remplis 157 sacs de plastique» Photo : Radio-Canada

Ici, tu peux voir qu'on a des pneus. Il y a beaucoup de pneus. On a aussi des pipes, des tuyaux, je ne sais pas si c'est de plomberie ou pas , indique M. Chiasson.

Il raconte que les bouées en styromousse sont aussi un produit très polluant retrouvé à maintes reprises sur les plages de la Péninsule acadienne. Tout comme des cordes de pêche et des bouteilles de plastique, qui sont retrouvées d'un bout à l'autre des endroits surveillés.

Les déchets sont triés pour démontrer l'éventail de produits que l'on peut retrouver abandonnés sur une plage. Photo : Radio-Canada

En tout, je pense qu'on a rempli 157 sacs de plastique , dit-il.

Avec cet amoncellement de déchets, les biologistes espèrent que les gens y penseront à deux fois avant de jeter quelque chose par terre et espèrent aussi en inciter d'autres à nettoyer une plage près de chez eux.

Leur projet fait déjà beaucoup parler de lui. Un couple de Lamèque avoue avoir été choqué de voir tant de déchets installés sur le bord de la rue avant de pénétrer à Tracadie.

Curieux, ils se sont arrêtés pour voir.

On a déjà vu un peu de déchets, mais pas autant. C'est vraiment impressionnant ce qui a été récolté , avoue le conjoint, tandis que sa femme ajoute : Je trouve la même chose, je ne savais pas qu'on pouvait en ramasser autant.

Avec les renseignements d'Alix Villeneuve