Des militants d'Ottawa souhaitent une source sécuritaire d'opioïdes pour éviter les surdoses

Même si Ottawa compte quatre centres d’injection supervisée, et même si la naloxone est désormais plus accessible pour traiter les surdoses, le nombre de personnes décédées après avoir consommé des opioïdes n’a cessé de croître dans la capitale. D’après les données de Santé publique Ontario, 17 personnes sont mortes des suites d’une surdose d’opioïdes à Ottawa au cours des trois premiers mois de 2019.

Les drogues en circulation sur le marché noir à Ottawa peuvent être contaminées par d’autres substances pour créer des cocktails redoutables, comme c’est le cas avec l’héroïne mauve qui a fait son apparition dans la dernière année.

L'héroïne mauve est composée de différentes drogues, dont du fentanyl et du carfentanyl. Photo : Gracieuseté - Service de police d'Ottawa

Nous devons remplacer ces drogues de rue par des substances pharmaceutiques et nos interventions vont vraiment pouvoir permettre de réduire le nombre de décès , juge le directeur du programme Oasis au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable, Rob Boyd.

De plus en plus de surdoses mortelles

En 2018, 82 personnes sont mortes de surdoses mortelles à Ottawa. L'année précédente, il y en avait eu 64.

Quand on a créé notre service d’injection, les drogues étaient différentes. On pouvait savoir un peu les réactions des gens. Ils savaient combien ils recevaient chaque jour, et il y avait un certain contrôle avec les utilisateurs , a noté Stefan Amyotte, chef d’équipe au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable.

Aujourd'hui, les centres d’injections supervisés se retrouvent débordés. Les gens qui utilisaient venaient aux 3-4 heures. Maintenant, ils rentrent aux 40-50 minutes parce qu’ils se sentent déjà malades , a relaté M. Amyotte.

Ç’aurait pu être bien pire [...] avec les quatre centres d’injection supervisée, 200 vies ont été sauvées en un trimestre. Rob Boyd, directeur du programme Oasis au Centre de santé communautaire Côte-de-Sable

En mars, le gouvernement ontarien a annoncé qu'il ne financerait plus que 15 des 21 centres de prévention des surdoses de la province. Le centre au 179, rue Clarence, administré par Santé publique Ottawa, est l’un des points de service auquel Queen’s Park a coupé les vivres.

Avec les informations de Florence Ngué-No