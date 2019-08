Vaccination obligatoire : Dominic Cardy est extrêmement déçu par les audiences publiques

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, n’a pas mâché ses mots vendredi, au lendemain des audiences publiques sur la vaccination obligatoire au Nouveau-Brunswick. Avec la manière que les discussions étaient gérées, il y avait plus de temps pour les personnes qui étaient contre les vaccins que de temps pour leur poser des questions.

Les audiences publiques qui se sont tenues à Fredericton de mardi à jeudi portaient sur le projet de loi 39, qui propose que les élèves fréquentant une école publique ou une garderie éducative agréée au Nouveau-Brunswick produisent soit une preuve d’immunisation, soit une exemption médicale au moyen d’un formulaire signé par un professionnel de la santé. Il vise aussi à supprimer les exemptions non médicales en matière de vaccination.

Selon Cardy, ces intervenants représentent une minorité extrême qui crée une idéologie obscurantiste , qui a toutefois d’importants moyens.

On a vu les forces anti-vaccins qui sont puissantes, bien organisées, avec beaucoup d’argent. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Des politiciens qui oublient leurs responsabilités, selon Dominic Cardy

Mais la plus grande déception de Dominic Cardy est celle qu’il éprouve à l’égard de certains collègues. On apprenait jeudi que des députés ont été ébranlés par des témoignages de parents qui ont perdu des enfants et ont assuré au micro que les vaccins étaient la cause de leur tragédie. Certains députés ont même avoué ne plus savoir comment se positionner sur la question.

Je suis tellement déçu de ça, leur répond Dominic Cardy. Nous sommes élus comme députés pour regarder l’évidence et malgré le fait qu’on a entendu des histoires tristes, des tragédies, il n’y a aucune évidence qui peut créer des liens entre ces histoires et les vaccins.

Malgré les histoires émotives, les émotions et les réalités ne sont pas la même chose. Ce n’est pas une raison pour les députés d’oublier leurs responsabilités de défendre la vérité et les faits. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Il rappelle d’ailleurs aux membres du Cabinet leur devoir d’appuyer le projet de loi 39 qu’il a lui-même proposé. On a une tradition avec notre système de gouvernement, le Cabinet appuie toujours, ça va arriver.

Si tu peux pas soutenir, tu as besoin de démissionner. Dominic Cardy, ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick

Quant aux députés d’arrière-banc qui souhaitent voter contre son projet de loi, Dominic Cardy dit respecter leur choix, mais les avise que l’Histoire ne va pas leur donner un jugement favorable .

Il y a des enfants qui ont le cancer ou d’autres maladies et qui n’ont pas de système immunitaire. Ils ne peuvent pas aller à l’école parce que d’autres enfants ne sont pas vaccinés. C’est eux qu’on doit protéger, pas un groupe qui se fie à une idéologie basée sur l’obscurantisme, des fantaisies et une idéologie médiévale.

Il assure avoir parlé au premier ministre Blaine Higgs. Ce dernier, dit-il, continue d’appuyer le projet de loi 39. On va continuer dans la même direction parce qu’on doit protéger nos enfants.

Un vote libre du côté des libéraux

Du côté de l’opposition officielle, le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers, dit vouloir étudier le contenu des audiences des trois derniers jours avant de se prononcer pour ou contre le projet de loi 39. Il est d’accord que la vaccination est importante, mais ignore quelle est la meilleure façon de s’assurer que tout le monde soit vacciné. Les députés de son parti auront le choix de voter pour ou contre.

Pour moi et notre caucus, nous avons reçu beaucoup de renseignements durant les derniers jours et nous allons étudier tout cela et nous allons prendre une décision en ce qui concerne la meilleure façon pour tout le monde de recevoir la vaccination , explique Kevin Vickers.

Avec les informations de Michel Corriveau