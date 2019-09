Il fait un important don de vêtements neufs pour des hommes à la recherche d'emploi

Andrew Libby offre ainsi des vêtements neufs à Working Gear, qui oeuvre dans le quartier Downtown Eastside depuis 12 ans, une nouvelle inespérée pour l’organisme.

En mai dernier, M. Libby cherchait un organisme à but non lucratif à qui donner des vêtements neufs provenant d'une boutique de vêtements pour hommes qu'il a rachetée à un ami malade. Malgré plusieurs soumissions, c'est Working Gear qui a retenu son attention.

Nous sommes très reconnaissants à l’endroit d’Andrew Libby , affirme Brent Pollington, un membre du conseil d’administration de l'association. Trouver des vêtements appropriés pour se trouver un emploi est une barrière à l’accès dont on ne parle pas assez, mais qui est réelle en temps d’entrevue .

À titre d'exemple, Lyle est un mentor dans la communauté du Downtown Eastside. C’est une chemise turquoise qui lui a tapé dans l’oeil. Il repartira avec cette trouvaille cet après-midi.

Comme l'organisme dépend de dons, les vêtements ne sont pas toujours offerts dans la taille souhaitée. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

En juillet, Sarah Beley, la directrice générale de Working Gear, a été reconnue par la Ville de Vancouver pour ses efforts. Armée d’une équipe de 30 bénévoles, elle a aidé environ 1000 personnes à se vêtir pour un entretien d’embauche ou pour travailler sur un chantier.

Et des hommes comme Lyle, qui prennent plaisir à se vêtir avec élégance sont aussi les bienvenus.

En effet, comme le confirme Geneviève Blondin, une membre du conseil d’administration de Working Gear, l’organisme offre plus que des vêtements. Il sert également de communauté à certaines personnes.

L'organisme offre également des vêtements de construction à ceux qui en ont besoin. Photo : Radio-Canada / Anaïs Elboujdaïni

« Quand on a été dans un centre de désintoxication pendant un petit bout de temps et que l’on ressort dans le monde et que l’on doit se refaire une vie, on a des fois le sentiment de se sentir seul et de ne pas savoir par où commencer », explique Mme Blondin.

De nombreux obstacles à l’emploi

Pour la sociologue de l'Université de Lausanne Isabel Boni-Le Goff, qui apprécie ce type d'initiatives, il ne faut toutefois pas se leurrer : elles ne doivent pas masquer le problème de fond, qui est celui des inégalités sociales, dites structurelles.

Derrière tout ça, il y a une question politique que l’on peut poser. Monter des associations pour aider des personnes à trouver un emploi en les aidant à mieux soigner leur présentation, c’est d’une certaine manière individualiser, responsabiliser. Isabel Boni-Le Goff, sociologue

On peut dire que ça permet une sorte d'empowerment. Ça permet aux gens d’avoir à disposition des clefs qu’ils n’auraient autrement pas. On peut aussi qu’au-delà des vêtements, ça les sensibilise à des codes implicites qui sont les codes de recherche d’emploi , avance-t-elle. De l’autre côté, on peut quand même critiquer l’idée que ça laisse penser que la seule responsabilité revient aux individus.

Il n’en demeure pas moins que les employeurs jugent toujours les candidats à leur apparence, comme le rappelle Luc Breton, analyste en comportements vestimentaires. Au-delà du style, les vêtements sont de véritables outils de communication.

L'organisme dépend de dons pour fournir des vêtements à ses utilisateurs. Photo : Radio-Canada / Anais Elboujdaini

C’est angoissant, parce que la manière dont on s’habille livre un message , explique-t-il. Ce sont des choses qu’on n’a jamais apprises à l’école, et bien souvent, l’employeur non plus n’a pas cette notion en tête.

Ces derniers agissent donc en fonction des diktats de la mode et des préjugés, souvent non avoués, en vigueur dans la société.

Pour l’heure, et grâce au nouveau don du Nouveau-Brunswick, Working Gear continuera d’offrir ses services aux gens qui en auront besoin, même si son équipe souhaite ouvrir des bureaux ailleurs dans la province. Des gens des banlieues avoisinantes, comme New Westminster et Burnaby, continuent de visiter l’emplacement du Downtown Eastside.