Un Matanais réclame un meilleur accès à la télévision de Radio-Canada en région

Le Matanais Steve Chrétien a lancé une pétition dans laquelle il réclame que des tours de transmission soient installées en Gaspésie et sur la Côte-Nord, pour que les citoyens de ces régions aient accès gratuitement à la chaîne ICI Radio-Canada Télé.

Steve Chrétien déplore que la société d'État n'ait pas investi pour moderniser des tours de transmission dans certaines régions au moment de passer du signal analogique au numérique, en 2011. Avec le passage au numérique, il n’y a pas eu d’ajustements, dit-il. Il n’y a eu qu’un abandon.

La candidate du Bloc québécois dans Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, a donné son appui à la pétition citoyenne.

Tout le monde paye le même montant pour avoir accès aux mêmes services. En région éloignée, on le sait, ce n’est pas tout le monde qui a accès à internet haute vitesse. On ne peut donc pas accéder à la diffusion via le web. Ça devient un peu injuste pour certaines personnes. Kristina Michaud, candidate du Bloc québécois dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

De son côté, Radio-Canada explique qu’elle choisit de se concentrer sur les services offerts sur ses sites internet et applications mobiles, pour lesquels la demande est en hausse.

Le porte-parole institutionnel de CBC/Radio-Canada, Leon Mar, reconnaît toutefois que cette solution est imparfaite. Comme diffuseur public, nous sommes conscients que l’internet est un défi dans certaines régions éloignées, admet-il. Pour le moment, compte tenu de nos ressources, notre programmation est disponible par radio, partout au pays, peu importe la connexion internet. Les services de télévision sont disponibles de trois façons : par câble, par satellite ou par internet.

Vendredi après-midi, la pétition adressée à Radio-Canada, au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et au gouvernement fédéral avait récolté plus de 200 signatures.