Prévenir les surdoses, une histoire à la fois

Comme ailleurs au pays, la crise des opioïdes fait toujours rage en Alberta. Avec une trentaine d’autres personnes, Samuel Stordy a été invité à témoigner de son expérience et à proposer des solutions pour régler ce problème de santé publique.

Après être passé à travers de neuf surdoses, principalement de fentanyl, l’homme de 27 ans est sobre depuis plus de trois ans.

Si sa famille a toujours été derrière lui, son plus grand défi a été d’obtenir le soutien du système de santé albertain.

« Combattre une dépendance est déjà difficile, mais se battre à la fois pour obtenir de l’aide et pour se défaire de son problème, c’est impossible », souligne-t-il.

Samuel Stordy, 27 ans, a survécu à neuf surdoses. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Par exemple, M. Stordy dit avoir attendu des jours avant de rencontrer une psychiatre.

C’est plus facile de consommer. Samuel Stordy, ancien toxicomane

Selon lui, les délais d’attente pour avoir une place dans un centre de désintoxication ou pour rencontrer un spécialiste n’ont fait qu’aggraver son état.

Or, en parlant de son expérience vendredi devant Jason Luan, le ministre associé à la Santé mentale et aux dépendances, l’ancien toxicomane espère améliorer le système de santé et sauver des vies.

Selon les données du gouvernement, en 2018, 673 personnes sont mortes, en Alberta, après avoir consommé du fentanyl, soit 100 de plus que l’année précédente.

Développer une stratégie

Pour le ministre Jason Luan, il est important que la solution à la crise vienne de la communauté.

« Tout le monde a un rôle à jouer. Celui du gouvernement est d’unir les forces et d’établir les objectifs », pense-t-il.

Ce dernier ajoute qu'il gardera en tête les témoignages de vendredi pour développer un système de santé qui aidera à mieux prévenir les surdoses.

Son gouvernement a par ailleurs fait plusieurs annonces en lien avec cet enjeu depuis son arrivée au pouvoir, en avril dernier.

Parmi elles, un comité d’experts a été créé pour évaluer l’impact des centres d’injection supervisée dans la province. Le groupe doit remettre son rapport d’ici la fin de l’année.

Le Parti conservateur uni songe en plus à se joindre à la Colombie-Britannique dans son recours collectif contre des entreprises pharmaceutiques pour leur rôle dans la crise des opioïdes.