Quand la traduction sert d'inspiration à la fiction

Écrivaine, journaliste, enseignante et, depuis peu, traductrice, Mélissa Verreault construit son univers professionnel et personnel à l'aide des mots.

Passée à la traduction de l'anglais au français il y a un peu plus de deux ans, elle découvre dans cette pratique une façon de travailler la langue autrement.

C'est vraiment une manière pour moi de travailler la langue, ça nourrit ma propre démarche , explique la jeune femme.

Son premier contrat pour Québec-Amérique est une traduction du roman, Ligne brisée, de l'écrivaine Katherena Vermette. Le second, lui, a pour objet le roman Liminal de l'auteur d'à peine 30 ans Jordan Tanahill.

Pour l'écrivaine, cet exercice est un réel plaisir . Elle trouve fascinante cette plongée dans la tête d'autres auteurs.

J'ai compris comment ils réfléchissaient tous les deux. À force de voir et revoir les phrases, on déduit les choses. La relation de cause à effet nous apparait et ça m'a permis, de moi-même comprendre comment les idées me venaient , ajoute-t-elle.

Mélissa Verreault a signé plusieurs ouvrages avant de se tourner vers la traduction. Photo : Radio-Canada

La traduction est pour Mélissa Verreault une façon de travailler la langue. Ça nourrit ma propre démarche, c'est certain , admet l'autrice.

Par exemple, elle avoue sans ambages que la traduction de Liminal l'a énormément nourrie de connaissances.

Liminal est un roman très érudit qui fait référence à beaucoup d'oeuvres philosophiques, à l'art actuel, à des événements politiques, à des mouvements sociaux. Alors j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a par ailleurs permis de réfléchir à ce qu'était l'autofiction, à ce que ça pouvait accomplir, aux limites et aux possibilités de ce genre. Donc, clairement, ça a eu une influence sur mes projets d'écriture puisque je me suis lancée dans une autofiction récemment.

La banlieue, source d'inspiration

Si Mélissa Verreault a consacré beaucoup de temps aux livres des autres au cours des dernières années, elle ne délaisse pas pour autant ses propres projets. Elle planche actuellement sur un roman où la banlieue est presque un personnage.

Ce livre-là, c'est mon propre rapport à la banlieue puisque je verse dans l'autofiction, quelque chose que j'ai rarement fait. Je revisite des souvenirs, mon enfance, mon adolescence, les traumatismes que la banlieue a pu laisser en moi , mentionne en riant l'autrice, qui réside sur la Rive-Sud de Québec.

D'ici la parution de son prochain livre, Mélissa Verreault suivra de près la trajectoire de Liminal qui sortira le 19 septembre prochain aux éditions La Peuplade.