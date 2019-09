Un film tourné à Windsor pour sensibiliser au suicide

Last Call est un long-métrage en temps réel — tourné en une seule prise, simultanément dans deux endroits différents — réalisé par Gavin Michael Booth, de Windsor, et Daved Wilkens de The Mindy Project.

Le film présente un alcoolique suicidaire le soir de l’anniversaire de la mort de son fils qui appelle une ligne de prévention du suicide alors qu’il décide de passer à l’acte. Seulement, il compose un numéro erroné et c’est une concierge de nuit d’un collège communautaire local qui décroche.

Le réalisateur du film, Gavin Booth, est heureux de pouvoir redonner à sa communauté : Windsor est ma maison. Bien que j’habite maintenant à Los Angeles, j’ai passé la majorité de ma vie à Windsor. J’ai grandi en faisant tous mes premiers films à Windsor , a-t-il déclaré.

Il continue de réaliser une grande partie de son travail dans cette ville. Pour Last Call, plusieurs étudiants et diplômés de l'Université de Windsor et du Collège St. Clair ont également participé à la production.

Last Call et la prévention du suicide

Gavin Booth est excité à l’idée de visionner son film à Windsor. C’est un moment rare où je vais pouvoir célébrer [...] avec quasiment tous les gens que je connais dans une salle, et faire venir les gens pour une bonne cause, pour que cela puisse bénéficier à l’Association canadienne pour la santé mentale dans le même temps.

À lire aussi : Vers un plan national pour la prévention du suicide

La projection de Last Call le 21 septembre coïncide avec le mois de prévention du suicide et une partie des bénéfices récoltés au cours de la soirée sera reversée au chapitre local de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

La directrice des communications et des promotions de la santé mentale du chapitre de l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale pour le Comté Windsor-Essex, Kim Willis, souligne l’importance de projets artistiques tels que ce film pour familiariser le public avec les problèmes de santé publique.

Bien que nous ayons beaucoup progressé en matière de santé mentale et de stigmatisation du suicide, cela existe toujours. Donc je pense que ça crée un espace où les gens peuvent explorer ce sujet de santé mentale important.

À lire aussi : Prévenir le suicide dès l'école primaire

Sarah Booth, l’actrice qui joue le rôle principal féminin dans Last Call, aussi connue pour son rôle dans La Loi et l’Ordre : Crimes sexuels affirme avoir été touchée par le sujet du film. Je trouve qu’il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec leur santé mentale, et on ne parle pas assez de ces difficultés. Je trouve que même en parler ça peut changer le parcours de quelqu’un.

J’espère que peut-être juste cette soirée-là, il y a quelqu’un qui va voir le film et ça va ouvrir la conversation avec peut-être leur mari, leur femme, leur enfant, leur parent, et peut-être ça va changer une vie. Sarah Booth, actrice

La marche communautaire organisée par le chapitre local de l’ACSM à Windsor. Photo : ACSM de Windsor-Essex / ACSM

Durant le mois de septembre, l’ ACSMAssociation canadienne pour la santé mentale présentera d’autres films, et d’autres activités telles qu’une marche communautaire à laquelle 750 personnes avaient déjà participé l’an dernier.

Le film Last Call sera visionné au théâtre Chrysler à Windsor le 21 septembre.

La journée mondiale de prévention du suicide, elle, a lieu le 10 septembre.