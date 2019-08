L'approbation plus rapide d’étudiants étrangers francophones pourrait profiter au Nord

Amhed Hussen, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé vendredi l’élargissement du programme qui a été mis en place en 2018 pour les étudiants de Chine, d’Inde, des Philippines et du Vietnam.

La société accueillante et diversifiée du Canada, ses établissements d’enseignement de haute qualité et les possibilités de travailler ou d’immigrer après les études ont fait du Canada une destination parmi les plus attrayantes pour les étudiants étrangers.

Amhed Hussen, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté