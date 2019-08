Nouvel épisode de la chicane entre des Colocs et un frère de Dédé Fortin

Les membres des Colocs Mike Sawatzky et Benoît Gagné font appel à la générosité des fans du groupe pour financer leur bataille juridique contre le frère du défunt chanteur de la formation, André « Dédé » Fortin, qui tente de les empêcher d’utiliser le nom des Colocs en concert.

Benoît Gagné, tromboniste du groupe de 1993 à 2000 qui produit et joue dans des spectacles hommage en compagnie de Mike Sawatzky et d’autres anciens membres du groupe, dit que la formation subit du harcèlement de la part de Réal Fortin.

Chaque fois qu’on fait des spectacles, il dit à nos diffuseurs qu’on n'a pas de licence [pour utiliser le nom des Colocs]. Il ment à nos clients, et tout le monde est sur la panique. Moi, ça m’empêche de dormir. Benoît Gagné

Le conflit, qui dure depuis des années, est né après que Réal Fortin a obtenu l’enregistrement du nom des Colocs comme marque de commerce pour la succession de Dédé Fortin, en 2011. C’était 2 ans après un premier concert de retrouvailles depuis la disparition du chanteur, et plus de 10 ans après sa mort, en 2000.

Mike Sawatzky, guitariste qui joue sur tous les albums des Colocs, avait engagé des procédures juridiques coûteuses pour s’opposer aux démarches de Réal Fortin à l’époque. Il a finalement accepté de laisser la propriété du nom du groupe à la succession, en échange de la signature d’une entente qui lui donnait le droit de présenter des spectacles en utilisant le nom du groupe, sous certaines conditions.

Une de celles-ci était le versement d’un pourcentage des recettes de la vente de billets de spectacles à la Fondation Dédé Fortin, qui œuvre pour la prévention du suicide. Mike Sawatzky affirme avoir pleinement rempli ses obligations à cet égard.

Mais selon le tromboniste Benoît Gagné, Réal Fortin « n’a jamais eu l’intention de respecter l’entente qu’il a signée donnant le droit d’utiliser le nom des Colocs ».

« Durant toutes ces années, la situation n’a fait que se détériorer : nouvelles exigences, coupes de redevances et une somme innombrable de courriels et d'appels téléphoniques haineux aux musiciens et à leurs partenaires », peut-on lire dans un communiqué envoyé par le groupe de musiciens.

Joint au téléphone, Réal Fortin n’a pas souhaité commenter l’affaire.

L’affaire se retrouve devant les tribunaux

Il y a quelques mois, Réal Fortin a traîné en cour Benoît Gagné, sa compagnie de production et Mike Sawatzky, les accusant de ne pas avoir respecté l'entente et demandant de la révoquer. Une injonction provisoire pour empêcher le groupe d’utiliser le nom de Colocs a été accordée en juin dernier. Puis, cette décision a été infirmée 10 jours plus tard par un autre juge, une « première victoire en cour », selon les musiciens.

C’est pour financer la poursuite de cette bataille juridique que Mike Sawatzky, Benoît Gagné et les autres membres du groupe demandent au public de les aider à amasser 50 000 $. En tant que musiciens, « on n'a pas les moyens », indique Benoît Gagné.

Nous, on n'a jamais voulu que ça devienne public, on voulait que ça se règle. Là, on est pris dans un coin. Mike Sawatsky

Le groupe donne son dernier concert de l’été à Saint-Donat, dans Lanaudière, le 31 août, puis attendra la suite des procédures judiciaires, en espérant pouvoir mettre ce litige derrière eux.

La raison pour laquelle on joue, c’est qu’on sait à quel point ça fait du bien au public, souligne Mike Sawatzky. [...] On joue 4 ou 5 fois par année.

« On passe la puck aux fans pour nous donner un coup de main », conclut Michael Sawatzky.