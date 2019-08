Le choc des frères Muganda au football collégial

Plus d’un an et demi après son dernier match dans l'uniforme du Blizzard du Séminaire Saint-François, Kalenga Muganda revient à la maison dans le camp ennemi. Le porteur de ballon étoile des Spartiates du Vieux-Montréal tentera de jouer les trouble-fête, samedi soir, dans un match l’opposant à son frère Iraghi et le Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy.