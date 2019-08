Fusion des pharmacies dans les hôpitaux de La Baie et Jonquière

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) procède au regroupement des services de pharmacie dans les hôpitaux de La Baie et Jonquière.

Désormais, la gestion et la prescription de médicaments aux patients hospitalisés ou à l'urgence seront gérées à Jonquière les soirs et les fins de semaine, moments où l’hôpital de La Baie était à découvert.

La situation compliquait la gestion des médicaments en cas d'urgence pour les patients hospitalisés, entre autres. Agrément Canada, l'organisme qui évalue les établissements de santé au pays, avait d'ailleurs émis des réserves sur ce mode de fonctionnement, ce qui a amené le CIUSSS à chercher à corriger la situation.

Le pharmacien qui est présentement à l'hôpital de La Baie en semaine demeure à cet endroit-là. Pour ce qui est des demandes d'ordonnances ou de validation d'ordonnances ou de nouvelles ordonnances les soirs et les fins de semaine, elles vont être effectuées par l'entremise du pharmacien de l'hôpital de Jonquière toujours les soirs et les fins de semaine. Donc c'est vraiment s'assurer d'avoir 24 heures sur 24 accès aux soins pharmaceutiques , explique la porte-parole du CIUSSS, Marie-Pier Maheux.

Ces changements entraînent des réaffectations, mais pas de suppression de poste. Deux aides techniques en pharmacie de la Baie seront appelées à travailler à Jonquière et un nouveau poste sera créé pour faire face au surcroît de tâches lié entre autres à la livraison des médicaments d'un établissement à l'autre.

Quand on a été informés de la situation au printemps dernier, on nous annonçait même une augmentation du nombre d'heures de nos assistantes techniques en pharmacie. Ça fait que pour nous ça a été quand même bien accueilli , mentionne le président régional de la Fédération de la santé et des services sociaux, Gaston Langevin.

À l'Ordre des pharmaciens, on souligne que ces regroupements sont fréquents surtout depuis la réforme du réseau de la santé par l'ex-ministre Gaétan Barrette. Compte tenu des difficultés de recrutement des pharmaciens en établissement de santé, l'exercice peut même être bénéfique pour les services aux patients.

Si les choses sont bien faites, ça peut nous donner souvent une gestion très efficace, et ça peut même nous permettre de libérer des ressources pour donner des soins, libérer des pharmaciens par exemple pour donner plus de soins sur les unités de soins , indique la directrice générale de l’Ordre, Manon Lambert.

Les employées visées ont été rencontrées mercredi pour être informées de la fusion des pharmacies, qui deviendra effective dans les prochaines semaines.