Alain Guimond devient candidat à l'investiture du NPD dans Abitibi-Témiscamingue

L'adjoint parlementaire de la députée Christine Moore souhaite succéder à sa patronne. Alain Guimond se lance dans la course à l'investiture du Nouveau parti démocratique dans Abitibi-Témiscamingue.

Christine Moore a annoncé au printemps qu'elle ne solliciterait pas de nouveau mandat.

Celui qui la seconde depuis sa première élection souhaite poursuivre le travail accompli.

Je suis avec elle depuis les tout débuts et je considère qu'on a fait du sacré bon travail en huit ans, de rapprocher un peu la politique fédérale du citoyen. C'est un travail qu'on a fait de longue haleine et on est bien fier de ce travail-là. Je veux nous donner la chance de poursuivre ce travail-là , a-t-il déclaré en entrevue à Région zéro 8.

En plus de son rôle comme adjoint parlementaire, Alain Guimond s'est notamment fait connaître comme président du Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec.

L'investiture néodémocrate devrait avoir lieu dans les prochains jours. Pour l'instant, aucun autre candidat n'a manifesté son intérêt.