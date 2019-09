Quand le Centre antipoison collabore avec des mycologues pour sauver des vies

C'est le cas de Pauline Dubé, présidente du Cercle des mycologues de Rimouski, qui a été appelée pour identifier un champignon qu'un enfant avait ingéré, la fin de semaine du 24 août.

Le Centre antipoison réunit des personnes qui ont une expertise en mycologie, ils prennent les noms. Quand les hôpitaux les appellent, ils vont appeler les personnes les plus près.

L’hôpital de Rimouski m’a téléphoné, parce qu’un enfant avait mangé un champignon. Je me suis rendue sur place et j’ai été capable de l’identifier. C’était un champignon qui était comestible cuit, mais cru, c’est une autre histoire , raconte-t-elle.

Le Centre antipoison ne fait pas systématiquement appel à des mycologues pour de tels cas.

Ce qu’on évalue, c’est où se trouvait le champignon, quelle quantité ou quelle partie a été ingérée, est-ce que ça a été cuisiné ou pas, chauffé ou pas, etc. [...] Nous, notre travail n’est pas d’identifier le champignon, mais bien de nous assurer que la probabilité que le champignon soit toxique est relativement faible , explique la directrice médicale du Centre antipoison, Maude St-Onge.

Elle ajoute qu'il arrive que des mycologues soient appelés pour avoir aussi leur son de cloche pour savoir : ‘‘Est-ce que je peux éliminer hors de tout doute, par exemple, que ce soit une amanite?’’

On va contacter le mycologue local qui lui peut regarder les photos et nous donner une autre opinion si on veut.

Maude St-Onge, directrice médicale du Centre antipoison du Québec