Le dramaturge québécois Jean Barbeau est mort

Né le 10 février 1945 à Saint-Romuald, un des quartiers de Lévis, Jean Barbeau a connu ses plus grands succès au cours des années 1970 et 1980, avec des pièces de théâtre satiriques qui utilisaient le joual et le parler populaire québécois pour traiter avec humour des différentes tensions s'exprimant à travers la langue et la culture au Québec.

Si certaines de ses pièces adoptent un ton clairement comique, comme Manon Lastcall (1972) ou Joualez-moi d'amour (1972), d'autres oeuvres décrivent de façon plus dramatique les victimes pyschologiques du malaise de la province, comme Le Chemin de Lacroix, Goglu ou Ben-Ur, toutes écrites en 1971. Cette dernière connaîtra par ailleurs un succès d'édition, avec plus de 30 000 exemplaires vendus en librairie.

La plupart de ses pièces ont été produites à travers toute la province ou à l'étranger, dans leur version originale, traduites ou adaptées.

Vers la fin des années 1970, Barbeau s'aventure dans des thèmes plus larges avec des pièces comme Le Jardin de la maison blanche (1979) et L'Abominable homme des sables (1989).

Depuis 1989, l'auteur s'est fait plus discret, délaissant le théâtre. Il a écrit quelque temps pour la radio et la télévision dans les années 1990 et a coscnénarisé le premier long-métrage acadien indépendant, Le Secret de Jérôme, en 1994.