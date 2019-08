Facebook crée un assistant intelligent dans Minecraft

L’assistant a la capacité d’interagir avec des humains qui lui formulent des requêtes par écrit dans le jeu. Par exemple, on peut lui demander de bâtir une tour haute de quinze blocs avec un bonhomme sourire sur le dessus et ensuite le regarder faire. Il est également possible de lui faire des commentaires et de lui poser des questions sur son travail.

Dans la dernière décennie, nous avons observé un saut qualitatif en ce qui concerne la performance de l’apprentissage automatique quand il est question de tâches précises et bien définies. [...] Plutôt que d’avoir une performance surhumaine dans l’accomplissement d’une seule tâche, ce qui nous intéresse ici est la compétence dans l’accomplissement de plusieurs tâches simples spécifiées par des humains , peut-on lire dans le rapport de recherche de l’équipe menée par Arthur Szlam.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'assistant virtuel bâtit un cercle. Photo : Facebook Research

L’assistant virtuel deviendra donc de plus en plus compétent à force d’exécuter une variété de tâches.

Ce qui rend Minecraft utile pour le développement de l’intelligence artificielle, c’est l’infinité de possibilités créatives à la disposition des joueurs et joueuses dans les limites relativement simples et prévisibles de l’environnement du jeu.

L’équipe de recherche croit que la flexibilité et la simplicité du langage dont se serviront les joueurs et joueuses dans leurs commandes à l’IA contribueront aussi à l’apprentissage de l’assistant intelligent.

La version en cours de développement de l’assistant virtuel Minecraft de Facebook Research est téléchargeable gratuitement sur GitHub (Nouvelle fenêtre) .