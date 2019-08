Le présumé tireur de Fredericton devra se soumettre à un second examen psychiatrique

L'homme accusé d'avoir abattu deux policiers et deux civils à Fredericton, en août 2018, devra faire un second examen psychologique.

Matthew Vincent Raymond, qui fait face à des chefs d'accusation de meurtre au premier degré, a comparu en Cour du Banc de la Reine vendredi après-midi. La Couronne a demandé une seconde évaluation à la suite de déclarations de l'accusé et des observations qui ont été faites sur son comportement.

Le juge Fred Ferguson était d'accord pour ce deuxième examen. Le docteur Scott Wood, de Toronto, a examiné Matthew Vincent Raymond une première fois du 3 au 6 septembre 2018.

Le juge a indiqué qu'un tel examen n'est pas définitif et qu'il peut être fait et refait à plusieurs occasions. Il a aussi indiqué que c'est un jury qui déterminera, par la suite, si l'accusé, qui est âgé de 49 ans, est en mesure de subir ou non un procès.

Le procès sous jury de Matthew Vincent Raymond doit commencer le 30 septembre prochain, sois dans exactement un mois.

On l'accuse d'avoir abattu par balles deux civils et deux membres du corps policier de Fredericton. Il aurait lancé les coups de feu depuis le troisième étage d'un immeuble à appartements près de Brookside Drive le 10 août 2018.