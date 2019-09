Des travailleurs qui n'ont pas l'esprit à la fête

Parmi ceux-ci, on trouve les 280 employés syndiqués de la fonderie Brunswick à Belledune, en grève depuis quatre mois maintenant. L'entente collective entre les syndiqués et la compagnie Glencore, propriétaire de l'usine, est échue depuis le mois de février.

Sylvain Guitard, qui est aussi représentant pour le syndicat des Métallos, compte 38 ans de service à cette usine. Pour lui, la fête du Travail n'a pas la même signification cette année.

D'habitude c'est une journée pour célébrer. Bien maintenant quand t'arrives là, que tu sais que t'es pas au travail, t'es en grève, ils nous ont barré les portes, c'est un peu frustrant pour nous autres .

Sylvain Guitard, représentant du syndicat des Métallos. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Autre conflit de travail

Un peu plus au Sud, à une quarantaine de kilomètres de route, c'est la vingtaine d'employés administratifs de la Ville de Bathurst qui n'ont pas le goût de célébrer. Leur employeur leur a imposé un lock-out le 25 juillet.

Le moral est encore bon entre nous, mais on veut rapidement retourner au travail, c'est certain , lance un employé de longue date, Roger Comeau.

Les employés administratifs de la Ville de Bathurst sont en lock-out depuis le 25 juillet. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

À compter de 13 h lundi, une marche organisée par le Conseil du travail de Bathurst prendra son envol, comme c'est le cas depuis 84 ans à Bathurst pour souligner la fête du Travail. Plusieurs travailleurs de la région seront de la partie, incluant ceux qui font présentement face à un conflit de travail.

Cet appui aide à faire évacuer une certaine frustration, selon Sylvain Guitard.

Quand tu rencontres tout ce monde-là ensemble, on parle de ce qui se passe avec nous autres puis les autres qui sont en lock-out. Au moins, on peut se parler et se réconforter un peu .

C'est très important que tous les syndiqués se rejoignent. On a eu beaucoup de support d'eux autres et ils vont avoir le même support de nous autres qui sommes dans une situation similaire , ajoute Guy DeSilva, président du local 1282 du Syndicat canadien de la fonction publique, qui représente les employés en lock-out.

Roger Comeau est aussi de cet avis. C'est ça qui compte pour notre moral qui nous maintient dans cette situation, c'est l'appui des autres gens, absolument .

Si Guy DeSilva apprécie le soutien de la communauté en ce jour de la fête du Travail, il ajoute toutefois que les vraies réjouissances surviendront lorsqu'une nouvelle entente sera signée.

Quand l'employeur décidera qu'on va négocier, on ira à la table et quand on arrivera à un contrat équitable, bien on aura une célébration , indique-t-il.

La dernière entente collective entre la Ville de Bathurst et ses employés administratifs a pris fin il y a près de trois ans, en décembre 2016.