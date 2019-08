Une future présidente à la tête de l’ACFA

Les candidats avaient jusqu’au 30 août à 16 h pour déposer leur candidature à la présidence et à un des douze postes d’administrateurs de l’ACFA.

Alors que l’ancienne députée Annie McKitrick a officialisé sa candidature il y a deux semaines, sa rivale Sheila Risbud l’a fait environ trente minutes avant l’heure limite, déclenchant ainsi des élections.

Les autres administrateurs ont été élus sans opposition.

Les nouveaux représentants : Denis Sawyer et Ernest Johnson : administrateurs du territoire du Nord-Ouest.

Réal Girard et Alex Bossé : administrateurs du territoire du Nord-Est.

Albert Nolette et Catherine Poitras-Han : administrateurs du territoire du Centre.

Lesley Doell et Suzanne de Courville Nicol : administrateurs du territoire du Sud.

Sylvie Gauthier, Pierre Asselin, Tavindrasingh Koonjbeharry et Martin Kreiner : administrateurs non associés à un territoire particulier.

La période électorale aura lieu entre le 20 septembre et le 15 octobre 2019.

La nouvelle présidente sera dévoilée lors de l’assemblée générale annuelle de l’ACFA, qui aura lieu le 19 octobre.

Jusqu'à cette date Marc Arnal continuera de présider l'ACFA. « Je pense que j’ai fait ce que j’avais à faire », a déclaré celui qui avait déjà annoncé qu'il ne se représenterait pas.

À 72 ans, il compte continuer à s'impliquer au sein de la francophonie et à faire parler de lui. « Je vais être comme une mauvaise grippe : je vais revenir de temps à autres et ne me gênerai pas pour donner mes opinions ».